Artemis II: Επέστρεψαν στη γη οι 4 αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η στιγμή της προσθαλάσσωσης μετά από 10 ημέρες ταξίδι - «Επόμενο βήμα ο Άρης» ευχήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ που συνεχάρη τους αστροναύτες
Ριντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και Τζέρεμι Χάνσεν έγραψαν ιστορία. Οι 4 αστροναύτες της αποστολής Artemis II επέστρεψαν στην γη τα ξημερώματα του Σαββάτου (11.04.2026) μετά το δεκαήμερο ταξίδι τους στο διάστημα για την εξερεύνηση της Σελήνης.

Οι 4 αστροναύτες του διαστημικού σκάφους «Orion» μπήκαν στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η τριβή προκάλεσε θερμοκρασίες άνω των 2.700 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας την επιστροφή τους ως την πιο επικίνδυνη φάση του ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη. Τα ξημερώματα ωστόσο έφτασαν στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό με ασφάλεια και μοιράζοντας στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία.

Στην περιοχή είχε αναπτυχθεί πλήθος πλοίων και αεροσκαφών από τις αμερικανικές δυνάμεις ώστε να περισυλλέξουν τους αστροναύτες.

A boat approaches the Artemis II crew capsule floating in the Pacific Ocean following splashdown in this screengrab from a livestream video after the Artemis II crew's flyby of the Moon, April 10, 2026. NASA
Μετά από ιατρικούς ελέγχους, το άνοιγμα της καταπακτής και μια σύντομη στάση σε μια στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, ο επόμενος προγραμματισμένος προορισμός του πληρώματος ήταν το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον, το οποίο είδαν τελευταία φορά στις 27 Μαρτίου.

Εκεί συνάντησαν και τις οικογένειές τους.

NASA astronaut Victor Glover, Artemis II pilot, and NASA astronaut Christina Koch, Artemis II mission specialist react while sitting on a Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 on the flight deck of USS John P. Murtha after they and fellow crewmates were extracted from their Orion spacecraft after splashdown, in the Pacific Ocean off the coast of California, U.S. April 10, 2026. NASA
The Artemis II crew capsule under parachutes as it lands during splashdown in the Pacific Ocean off the coast of California, April 10, 2026. NASA
Στις φωτογραφίες τους από τις πρώτες στιγμές στην γη, εμφανίζονται χαρούμενοι, χαμογελούν στον φακό σαν μικρά παιδιά.

Τραμπ: Επόμενο βήμα ο Άρης

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους 4 αστροναύτες αφού επέστρεψαν στην γη με απόλυτη ασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε το πλήρωμα ταλαντούχο και δήλωσε πως είναι πολύ υπερήφανος για αυτήν την αποστολή.

A Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 lifts NASA astronaut Reid Wiseman, Artemis II commander as teams work to bring the crewmembers aboard USS John P. Murtha, in the Pacific Ocean off the coast of California, April 10, 2026. NASA
NASA astronaut Reid Wiseman, Artemis II commander, and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, Artemis II mission specialist react while sitting on a Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 on the flight deck of USS John P. Murtha after they and fellow crewmates were extracted from their Orion spacecraft after splashdown, in the Pacific Ocean off the coast of California, U.S. April 10, 2026. NASA
Εκτίμησε πως παρόμοια επιχείρηση αναμένεται να γίνει ξανά ενώ το επόμενο βήμα της ΝΑSA αλλά και των αστροναυτών είναι να ταξιδέψουν στον Άρη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της αποστολής Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν, το “επόμενο βήμα” θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν “στον Άρη!”, κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

