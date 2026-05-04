Artemis II: Η NASA δημοσίευσε 12.000 εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή

Περισσότερες από 12.000 φωτογραφίες από την ιστορική αποστολή Artemis II, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA προσφέροντας στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση σε ένα εκτενές οπτικό αρχείο από το ταξίδι προς τη Σελήνη.

Οι εικόνες της NASA είναι διαθέσιμες σε υψηλή ανάλυση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της υπηρεσίας και καταγράφουν μοναδικές στιγμές από την αποστολή, με τη Γη να αποτυπώνεται σε εντυπωσιακές λήψεις από το διάστημα και σε διαφορετικές φάσεις. Η αποστολή Artemis II αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή ανθρώπινης παρουσίας κοντά στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1970.

Παράλληλα, το πλήρωμα κατέγραψε εικόνες που ξεχωρίζουν τόσο για την επιστημονική όσο και για την αισθητική τους αξία, συμβάλλοντας στην ευρύτερη διάδοση της αποστολής στο κοινό.

Οι 4 αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν από πολύ κοντά τη Σελήνη και να τραβήξουν μαγευτικές φωτογραφίες, ακόμα και από την «σκοτεινή« πλευρά της, για πρώτη φορά. Το πλήρωμα της αποστολής εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι την 1η Απριλίου 2026 και επέστεψε στη Γη στις 10 Απριλίου, μετά από σχεδόν 9 ημέρες σε τροχιά, έχοντας διανύσει συνολικά πάνω από 695.000 μίλια (1.118.494 χιλιόμετρα).

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με επαγγελματικό και καταναλωτικό εξοπλισμό, όπως οι μηχανές Nikon D5 και Nikon Z9, αλλά και με κινητό τηλέφωνο iPhone 17, το οποίο είχε μαζί του το πλήρωμα.

Στο υλικό περιλαμβάνονται λήψεις από ηλιακή έκλειψη, κοντινές εικόνες της Σελήνης, καθώς και εντυπωσιακές φωτογραφίες του φαινομένου «Earthset», όπου η Γη φαίνεται να ανατέλλει στον ορίζοντα της Σελήνης.

Παρά τον μεγάλο όγκο του υλικού, ορισμένες εικόνες εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες ή με τεχνικές ατέλειες, όπως θόρυβο ή υπερέκθεση. Ωστόσο, ανάμεσα στις χιλιάδες λήψεις ξεχωρίζουν και εικόνες υψηλής ποιότητας που έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού και των ειδικών.

Η δημοσιοποίηση του αρχείου ενισχύει τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα των δεδομένων της αποστολής, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο από μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες εξερευνήσεις του διαστήματος.

Δείτε εδώ όλες τις εικόνες της NASA.

Η επόμενη αποστολή Artemis III αναμενεται να εκτοξευθεί στα μέσα του 2027.

Η αποστολή Artemis IV θα πραγματοποιήσει την πρώτη σεληνιακή προσεδάφιση του προγράμματος Artemis το 2028.