Λειψία: Με ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε πλήθος – Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λειψία το αιματηρό περιστατικό, όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε περαστικούς σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, με την επίθεση να αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 33χρονος Γερμανός, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο. Ο ίδιος σταμάτησε το όχημα μετά την επίθεση στη Λειψία και συνελήφθη άμεσα, χωρίς να προβάλλει αντίσταση, ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, όταν ο άνδρας οδήγησε ένα Volkswagen Taigo με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν στην οδό Γκριμάισε, κοντά σε κεντρικά σημεία της πόλης. Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία.

A driver struck a group of people on a street leading into a central shopping area in Leipzig, Germany, killing two and injuring several. Police say the driver has been arrested. pic.twitter.com/WqSB8PJn0d — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 4, 2026

Almenys dos morts a l’atropellament mortal a la ciutat alemanya Leipzig | #ElVespre #La2Cat pic.twitter.com/I5DV5JRe2H — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 4, 2026

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, χαρακτήρισε το περιστατικό «φριχτή διαδρομή σε κατάσταση αμόκ», τονίζοντας ότι τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεκάδες άλλοι άνθρωποι δέχονται ψυχολογική υποστήριξη λόγω του σοκ.

La policía de Leipzig detuvo a un conductor tras arrollar a varias personas en una zona peatonal de esta ciudad alemana. Reportan al menos dos muertos y dos heridos graves. Alemania suma este incidente a una cadena de stropellamientos masivos en los últimos años. pic.twitter.com/h69SeDE7Y0 — Daniel Bascary Saldaño (@PeyaDaniel) May 4, 2026

Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνουν τον δράστη, έναν αδύνατο άνδρα με σχεδόν ξυρισμένο κεφάλι και τατουάζ στο χέρι, να φωνάζει «Κάντε το να σταματήσει».

Η στιγμή της σύλληψης του 33χρονου Γερμανού, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Es handelt sich bei der Amokfahrt um eine laufende Ermittlung, unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes.



Das Motiv ist derzeit noch unklar. Bei dem Täter handelt es sich um einen 33-jährigen deutschen Staatsbürger, der in der Region Leipzig wohnt. pic.twitter.com/gq2qfLQ1B5 — Lexa (@rebew_lexa) May 4, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος, υποσχόμενος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δύναμη», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους.