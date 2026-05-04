Λειψία: Με ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε πλήθος – Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Συνελήφθη χωρίς να αντισταθεί μέσα στο αυτοκίνητό του ο 33χρονος Γερμανός
04 May 2026, Saxony, Leipzig: Emergency services stand at the entrance to Grimmaische Straße. A car has crashed into several people in Leipzig.
Photo by: Jan Woitas/picture-alliance/dpa/AP Images

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λειψία το αιματηρό περιστατικό, όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε περαστικούς σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, με την επίθεση να αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 33χρονος Γερμανός, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο. Ο ίδιος σταμάτησε το όχημα μετά την επίθεση στη Λειψία και συνελήφθη άμεσα, χωρίς να προβάλλει αντίσταση, ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, όταν ο άνδρας οδήγησε ένα Volkswagen Taigo με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν στην οδό Γκριμάισε, κοντά σε κεντρικά σημεία της πόλης. Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία.

 

 

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, χαρακτήρισε το περιστατικό «φριχτή διαδρομή σε κατάσταση αμόκ», τονίζοντας ότι τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεκάδες άλλοι άνθρωποι δέχονται ψυχολογική υποστήριξη λόγω του σοκ.

 

Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνουν τον δράστη, έναν αδύνατο άνδρα με σχεδόν ξυρισμένο κεφάλι και τατουάζ στο χέρι, να φωνάζει «Κάντε το να σταματήσει». 

Η στιγμή της σύλληψης του 33χρονου Γερμανού, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

 

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος, υποσχόμενος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δύναμη», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Αστρονόμοι στην Ιαπωνία ανακάλυψαν ατμόσφαιρα σε παγωμένο «διαστημικό βράχο» στην περιοχή του Πλούτωνα
Ο εν λόγω παγωμένος βράχος, που αποκαλείται (612533) 2002 XV93, βρίσκεται σε απόσταση 40 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Ήλιου - Γης, δηλαδή περίπου 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ήλιο
Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν χτυπηθούν αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Παράλληλα υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν επτά μικρά σκάφη, τα λεγόμενα «fast boats» του Ιράν - Τρεις τραυματίες από το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα
