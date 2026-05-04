Κόσμος

Ο Ζελένσκι ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα της Τρίτης

«Η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου»
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Piroschka van de Wouw

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου (σ.σ. προς Τετάρτη 6 Μαΐου).

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει πως η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις που έκανε η Ουκρανία για εκεχειρία, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή του οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύει πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον “εορτασμό” οποιασδήποτε επετείου».

«Υπό αυτό το πρίσμα, ανακοινώνουμε κατάπαυση πυρός από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», έγραψε.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε σε χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας, επισημαίνοντας πως η Ουκρανία θα ενεργήσει «συμμετρικά» από εκείνη τη στιγμή.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
51
49
47
44
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αστρονόμοι στην Ιαπωνία ανακάλυψαν ατμόσφαιρα σε παγωμένο «διαστημικό βράχο» στην περιοχή του Πλούτωνα
Ο εν λόγω παγωμένος βράχος, που αποκαλείται (612533) 2002 XV93, βρίσκεται σε απόσταση 40 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Ήλιου - Γης, δηλαδή περίπου 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ήλιο
Πλούτωνας
Newsit logo
Newsit logo