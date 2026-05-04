Κόσμος

Αυστρία: Διαρροή επικίνδυνων χημικών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σάλτσμπουργκ

Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού έχει αποκατασταθεί, αλλά οι αυστριακές αρχές τονίζουν ότι είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις
Σταθμός τρένων στην Αυστρία
Εικόνα αρχείου / Lino Mirgeler/picture-alliance/dpa/AP Images

Συναγερμός σήμανε στην Αυστρία, για διαρροή επικίνδυνων χημικών στον σιδηροδρομικό σταθμό του Σάλτσμπουργκ, προκαλώντας ανησυχία.

Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, έκλεισε σήμερα Δευτέρα 04.05.2026 για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων (OBB).

Ειδικά συνεργεία αναπτύχθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη διαρροή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kurier, η χημική ουσία που διέρρευσε από το βαγόνι ήταν μεθυλικό νάτριο.

Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί, αλλά οι αυστριακές αρχές έχουν ενημερώσει το κοινό πως είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις δρομολογίων τις επόμενες ώρες.

Τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

