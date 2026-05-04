Πούτιν: Κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για τις 8 και 9 Μαΐου

Την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός ενόψει των εορτών για την Ημέρα της Νίκης, στις 8 και 9 Μαΐου πήρε ο π πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Ανακοινώνεται εκεχειρία στις 8 και 9 Μαΐου προς τιμήν του εορτασμού της Νίκης του σοβιετικού λαού στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», αναφέρει συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η Μόσχα, σε σχέση με την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός, αναμένει από το Κίεβο να ακολουθήσει το παράδειγμά της, ανέφερε η δήλωση.