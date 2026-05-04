Νότια Αφρική: Βίντεο από επιχείρηση ανάκτησης σορού σε ποτάμι με κροκόδειλους

Στιγμιότυπο από εναέρια επιχείρηση ανάκτησης σορού άνδρα που τον κατασπάραξε κροκόδειλος σε ποτάμι της Νοτίου Αφρικής / πηγή φωτογραφίας Facebook

Σοκ στη Νότια Αφρική. Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα και ακολούθησε ριψοκίνδυνη επιχείρηση, η οποία καταγράφηκε από κάμερα της αστυνομίας, για την ανάκτηση της σορού του από ποτάμι γεμάτο με τα άγρια ερπετά.

Σε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση στη Νότια Αφρική, αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν από τον ποταμό Κομάτι έναν κροκόδειλο που είχαν σκοτώσει νωρίτερα, στο πλαίσιο έρευνας για αγνοούμενο άνδρα.

Στο εσωτερικό του ζώου εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία αναμένεται να ταυτοποιηθούν μέσω DNA.

Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρας δηλώθηκε αγνοούμενος, με το όχημά του να εντοπίζεται εγκλωβισμένο σε χαμηλή γέφυρα στον ποταμό. Μετά από ημέρες ερευνών, κοινή επιχείρηση πολλών υπηρεσιών οδήγησε στον εντοπισμό κροκόδειλου που εκτιμάται ότι του επιτέθηκε.

Αστυνομικός συμμετείχε σε αεροπορική επιχείρηση υψηλού κινδύνου για την προσέγγιση της όχθης, όπου υπήρχαν και άλλοι κροκόδειλοι, και την απομάκρυνση του ζώου.

Στο πεπτικό σύστημα του κροκόδειλου βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα. Οι αρχές προχωρούν σε εξετάσεις DNA για να επιβεβαιώσουν αν ανήκουν στον αγνοούμενο, ενώ η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη.

 

Η ευρύτερη περιοχή είχε πληγεί πρόσφατα από έντονες πλημμύρες, που προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και επηρέασαν σημαντικά τα ποτάμια και τις γύρω υποδομές.

