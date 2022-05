Στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν. Σύμφωνα με το Πεκίνο, αποτελούν μία «σοβαρή προειδοποίηση» απέναντι στη «συμπαιγνία» της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μετέδωσαν κινεζικά ΜΜΕ, ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε την Τετάρτη (25.05.2022) πως πρόσφατα διεξήγαγε γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, που στηρίζει την Ταϊπέι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν προκάλεσε τη Δευτέρα (23.05.2022) την οργή της Κίνας εμφανιζόμενος να στέλνει ένα μήνυμα ότι η πολιτική «στρατηγικής ασάφειας» των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν έχει αλλάξει, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον θα εμπλακεί στρατιωτικά αν το Πεκίνο επιτεθεί στο νησί.

Ωστόσο, ο Μπάιντεν διευκρίνισε χθες, Τρίτη (24.05.2022), ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ.

Η Διοίκηση Ανατολικών Επιχειρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας δήλωσε πως πρόσφατα πραγματοποίησε περιπολία και γυμνάσια στον εναέριο χώρο και στη θάλασσα γύρω από την Ταϊβάν.

«Είναι μια σοβαρή προειδοποίηση εναντίον της πρόσφατης συμπαιγνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊβάν», δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκησης, ο Σι Γι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Είναι υποκριτικό και ανώφελο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ένα πράγμα και να κάνουν κάτι άλλο στο θέμα της Ταϊβάν», είπε.

Η Κίνα δεν έχει αποκηρύξει ποτέ τη χρήση βίας προκειμένου να θέσει την υπό δημοκρατική διακυβέρνηση Ταϊβάν υπό τον έλεγχό της, και τα Στενά της Ταϊβάν παραμένουν ένα πιθανό στρατιωτικό σημείο ανάφλεξης.

