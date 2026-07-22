Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έχουμε ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ αλλά δεν θα αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα»

«Δεν έχουμε ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ, δεν έχουμε τίποτα ανάγκη, το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Τζόρτζια / REUTERS/Evelyn Hockstein
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Άμεση αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Τζόρτζια των ΗΠΑ σήμερα Τετάρτη (22/7/2026) υποστηρίζοντας ότι: «δεν έχουμε ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ, δεν έχουμε τίποτα ανάγκη, το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε, δεν θα αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα».

Κατά την έναρξη των δηλώσεών του, ο Τραμπ έδωσε έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, ενώ είπε ότι το Ιράν «δεν είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία. Θα είναι έτοιμοι πολύ σύντομα».

Εκτός από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται και στο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, προσπαθώντας να το προωθήσει.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τραμπ αποθεώνει το πρόγραμμα τις κυβέρνησης του και την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα από τότε που έγινε εκείνος πρόεδρος.

«Η ριζοσπαστική αριστερά προσπαθεί να καταστρέψει το μέλλον των παιδιών μας με την καταστροφή που είναι γνωστή ως κομμουνισμός. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι ποτέ χώρα των κομμουνιστών», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, με το κοινό να έχει σηκωθεί, να τον ζητωκραυγάζει, φωνάζοντας «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ».

Για τη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων που χτίζεται στην Ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου είπε: «Κατασκευάζουμε μια τεράστια στρατιωτική εγκατάσταση στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για μια αίθουσα χορού, αλλά είναι επίσης μια μεγάλη στρατιωτική εγκατάσταση».

Τίμησε την οικογένεια Αμερικανού αξιωματικού που σκοτώθηκε σε ιρανική επίθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης τίμησε την οικογένεια ενός από τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ιρανική επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, κατά την τελετή υποδοχής της σορού του 25χρονου ανθυπολοχαγού Tάιλερ Τζέιμς Φίχαν στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ του Ντέλαγουερ, συναντήθηκε με την οικογένειά του και της πρότεινε να επιστρέψει μαζί του στη Τζόρτζια με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Τα μέλη της οικογένειας παρευρέθηκαν στη συνέχεια στην ομιλία του στο Μαριέτα.

«Ήταν ένας γιος που έμοιαζε πραγματικά άψογος, ένας υπέροχος άνθρωπος, όμορφος, χαρισματικός, εξαιρετικά ευφυής και αγαπητός σε όλους», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Φίχαν. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια τη μητέρα, τον πατέρα και τον θείο του στρατιωτικού, οι οποίοι βρίσκονταν στο ακροατήριο.

«Θα κρατήσουμε για πάντα ζωντανή τη μνήμη του Τάιλερ στις καρδιές μας. Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω. Είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ», δήλωσε ο Τραμπ.

Ποιοι τον συνοδεύουν

Μαζί του ο βουλευτής Μάικ Κόλινς (Ρεπουμπλικανός-Γεωργία) και ο υποψήφιος κυβερνήτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ρικ Τζάκσον.

Ο Κόλινς είναι υποψήφιος για τη Γερουσία, με στόχο να ανατρέψει τον εν ενεργεία γερουσιαστή των Δημοκρατικών Τζον Όσοφ (Τζόρτζια) σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Μια αναδυόμενη αντιπαλότητα μεταξύ του Όσοφ και του Τραμπ θα επισκιάσει την επίσκεψη, καθώς ο πρόεδρος έχει εντείνει τη ρητορική του σχετικά με την ασφάλεια των εκλογών και τους ισχυρισμούς για εκλογική απάτη.

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