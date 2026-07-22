Ισπανία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Τολέδο – Σε λειτουργία δύο συναγερμοί έκτακτης ανάγκης

Η Ισπανία αντιμετωπίζει άλλη μια κρίσιμη ημέρα στην καταπολέμηση των πυρκαγιών εν μέσω του τρέχοντος καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς.

Το επίκεντρο της προσοχής είναι ιδιαίτερα η Καστίλλη-Λα Μάντσα. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη (22.07.2026) ανάμεσα σε μια δασώδη και αστική περιοχή στο Αλμορόξ του Τολέδο της Ισπανίας, με τις αρχές να προχωρούν στην εκκένωση της κατοικημένης περιοχής Ελ Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε και τον δήμο Βίγια ντελ Πράδο της Μαδρίτης.

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Επιπλέον, οι κάτοικοι της Ριμπέρα ντελ Αλμπέρτσε, του Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε και του κάμπινγκ κλήθηκαν να εκκενώσουν και να κινηθούν πτος την πόλη Αλντέα ντελ Φρέσνο.

Σε απάντηση, η Κοινότητα της Μαδρίτης έθεσε σε λειτουργία δύο Συναγερμούς Έκτακτης Ανάγκης, ενεργοποίησε την Επιχειρησιακή Κατάσταση 2 του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και ζήτησε βοήθεια από τη Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME). Επί του παρόντος, ο αυτοκινητόδρομος M-507 προς Ναβαλκαρνέρο και ο αυτοκινητόδρομος N-403 προς Τολέδο είναι κλειστοί στη διασταύρωσή τους και 30 επίγειες και εναέριες δυνάμεις εργάζονται στην περιοχή.

Μια μικρή ανάκαμψη, ωστόσο, έρχεται από τις πυρκαγιές στη Γκουανταλαχάρα . Η πυρκαγιά στο Σέλας , η οποία ξεκίνησε «έντονα», έχει βελτιωθεί τις τελευταίες ώρες και εξελίσσεται «ευνοϊκά», σύμφωνα με τον Αλφόνσο Ντίαζ Νιέτο, τεχνικό πυρόσβεσης στην Καστίλλη-Λα Μάντσα, αν και παραμένει στο επίπεδο 2.

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Η πυρκαγιά έχει κάψει 2.700 εκτάρια σε λιγότερο από 24 ώρες και, παρόλο που ανάγκασε την εκκένωση έξι πόλεων (Εσταμπλές, Κόντσα, Τορούμπια, Ταρτανέδο, Πάρδος και Αραγκονσίγιο), οι κάτοικοί τους μπόρεσαν πλέον να επιστρέψουν.

Μικρή βελτίωση έχει σημειωθεί επίσης στη Λα Μιέρλα της Γκουανταλαχάρα, η οποία έχει εισέλθει σε «φάση σταθεροποίησης» χωρίς η φωτιά να εξαπλωθεί στη Σόρια και με ελάχιστη ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η πιο περίπλοκη κατάσταση παραμένει στην περιοχή Κοντέμιος, όπου η πυρκαγιά συνεχίζεται.

Η πυρκαγιά La Mierla, η πιο σοβαρή στην Castilla – La Mancha

Παρά τις βελτιώσεις στη Λα Μιέρλα, η μέχρι στιγμής εκτίμηση των ζημιών είναι καταστροφική: έχει καταστρέψει περίπου 35.000 εκτάρια , καθιστώντας την τη μεγαλύτερη δασική καταστροφή στην Καστίλλη-Λα Μάντσα και τη δεύτερη πιο σοβαρή στην ιστορία της Ισπανίας.

Η κυβέρνηση της Καστίλλης-Λα Μάντσα αναμένει ότι τα πέντε πληγέντα χωριά στην περιοχή Sierra Norte της Γκουανταλαχάρα (Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón και Rebollosa de Jadraque) θα μπορέσουν σύντομα να επιστρέψουν, ενώ η Καστίλλη και Λεόν έχει ήδη ανακοινώσει την επιστροφή των κατοίκων από το Barcones, στη Σόρια.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουν την επαγρύπνησή τους: το προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται στην περιοχή για να επιτύχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και, ως εκ τούτου, να προχωρήσει στην επιστροφή των υπόλοιπων 29 χωριών που θα εκκενωθούν, καθώς και για την άρση του lockdown σε άλλα 14.

Από το Προκεχωρημένο Διοικητικό Κέντρο στο Ταμαχόν, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες απηύθυνε επείγουσα έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταλήξουν σε ένα «μεγάλο εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης ». Ο επικεφαλής της κυβέρνησης τόνισε τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης, προειδοποιώντας ότι τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα: «Η κλιματική έκτακτη ανάγκη σκοτώνει » .

Μέχρι στιγμής φέτος, 123.000 εκτάρια έχουν καεί στην Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία από τον δορυφόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, ένας αριθμός που τετραπλασιάζει τα δεδομένα που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του 2025.