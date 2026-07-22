Φρίκη στην Καλαβρία: Χρησιμοποίησαν ζωντανές γάτες ως προσανάμματα για την εξάπλωση της φωτιάς

Περιστατικά άνευ προηγούμενου βαρβαρότητας έχουν καταγγελθεί σχετικά με τις μαζικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Καλαβρία στην Ιταλία τις τελευτές μέρες. Σύμφωνα με αναφορές της ιταλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, χρησιμοποιήθηκαν ζωντανές γάτες για την εξάπλωση της καταστροφικής φωτιάς.

Οι αναφορές που προέρχονται από την Καλαβρία σχετικά με την προέλευση πολυάριθμων δασικών πυρκαγιών είναι εξαιρετικά σοβαρές. Η περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ζωντανές γάτες, έχοντας πανιά εμποτισμένα σε εύφλεκτο υγρό δεμένα στις ουρές τους, για την εξάπλωση της φωτιάς σε πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή της Ιταλίας.

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Πρόκειται για περιστάσεις που προκαλούν αποτροπιασμό, με τις αρμόδιες αρχές να τις διερευνούν επί του παρόντος. Υπό το φως αυτών των αναφορών, η LNDC Animal Protection υπέβαλε καταγγελία κατά αγνώστων, ελπίζοντας ότι θα διευκρινιστούν πλήρως τα γεγονότα, θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και θα διωχθούν στο έπακρο του νόμου.

Ο Ντομένικο Κοσταρέλα, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας της Καλαβρίας, περιέγραψε τι ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Προέδρου της Περιφέρειας, Ρομπέρτο ​​Οκιούτο.

Σύμφωνα με τον Costarella, οι χειριστές βρήκαν «εναύσματα και καθυστερημένα εναύσματα, προϊόν όχι μόνο ενός διαταραγμένου μυαλού αλλά ενός πραγματικά εγκληματικού μυαλού». Μεταξύ των συσκευών που εντοπίστηκαν ήταν κεριά με κουρέλια εμποτισμένα σε εύφλεκτο υγρό, σχεδιασμένα να ανάβουν τις φλόγες μετά από μια καθυστέρηση, μετατρέποντας έτσι μια μικρή εστία σε μια μεγαλύτερη πυρκαγιά.

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Ο γενικός διευθυντής ανέφερε επίσης την ανακάλυψη άδειων γυάλινων μπουκαλιών με φυτίλια εμποτισμένα σε εύφλεκτο υγρό, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως σκανδάλες για να βάλουν φωτιά σε ξερή βλάστηση.

Η ιστορία των γατών που χρησιμοποιούνται ως προσάναμμα

Στο βίντεο, ο Κοσταρέλα μίλησε επίσης για τρομακτικά περιστατικά. «Σε ορισμένες περιπτώσεις», είπε, «βρήκαμε απίστευτες σκηνές, ακόμη και γάτες με κουρέλια εμποτισμένα σε εύφλεκτο υγρό δεμένες στις ουρές τους, και στη συνέχεια πεταμένες στα χωράφια για να βοηθήσουν στην εξάπλωση των πυρκαγιών».

Στο τέλος της ομιλίας του, πρόσθεσε: «Ας ξαναρχίσουμε να εργαζόμαστε, ας επιστρέψουμε στις θέσεις μας, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με μια πολιτισμική αλλαγή. Αυτά είναι απάνθρωπα πράγματα. Δυστυχώς, ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».

Παράλληλα, «σύμφωνα με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, δεν βρισκόμαστε μόνο αντιμέτωποι με ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα, αλλά και με ένα από τα πιο συγκλονιστικά επεισόδια κακοποίησης ζώων τα τελευταία χρόνια», λέει η Piera Rosati, Πρόεδρος της LNDC Animal Protection.

«Η σκέψη ότι μια γάτα θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε όργανο θανάτου, να τρομοκρατηθεί από τη φωτιά και να αναγκαστεί να τρέξει προς τον θάνατό της στις φλόγες, είναι κάτι που προκαλεί απογοήτευση και αγανάκτηση. Είναι μια πράξη βίας που δεν έχει καμία δικαιολογία και αποκαλύπτει μια παντελή έλλειψη ανθρωπιάς», προσθέτει.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων από την Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων και του Περιβάλλοντος ανακοίνωσαν ότι θα υποβάλουν μηνύσεις σε όλα τα γραφεία των εισαγγελέων της Καλαβρίας τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας παράλληλα «αμοιβή 1.000 ευρώ σε όποιον, υποβάλλοντας μηνύσεις εντός των νόμιμων προθεσμιών στις αρχές επιβολής του νόμου, επιτρέπει τον εντοπισμό και την οριστική καταδίκη του εμπρηστή ή των εμπρηστών που χρησιμοποιούν γάτες ή άλλα ζώα, τα οποία στη συνέχεια πεθαίνουν, για να ξεκινήσουν ή να τροφοδοτήσουν πυρκαγιές ή δασικές πυρκαγιές».

Κάθε χρόνο, οι εμπρησμοί αποτελούν μια από τις πιο σοβαρές απειλές για τη φυσική κληρονομιά της Ιταλίας. Εκτάσεις δασών καταστρέφονται, ολόκληρα οικοσυστήματα τίθενται σε κίνδυνο και αμέτρητα άγρια ​​ζώα χάνουν τη ζωή τους στις φλόγες ή λόγω της καταστροφής του οικοτόπου τους. Θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια, πουλιά, έντομα και μικρά ζώα, που συχνά δεν μπορούν να ξεφύγουν, καίγονται μέχρι θανάτου σε απερίγραπτα βάσανα, ενώ όσα καταφέρνουν να επιβιώσουν μένουν χωρίς τροφή, νερό ή στέγη.

«Όταν μια πυρκαγιά καταστρέφει ένα δάσος, δεν καίγονται μόνο τα δέντρα », συνεχίζει η Rosati . «Φωλιές, φωλιές, γέννες, βιοποικιλότητα και χρόνια φυσικής ισορροπίας καίγονται. Αν κάποιος αποφασίσει πραγματικά να χρησιμοποιήσει ζωντανά ζώα για να ξεκινήσει αυτές τις πυρκαγιές, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα επίπεδο απανθρωπιάς που απαιτεί μια πολύ σκληρή αντίδραση από το κράτος».

Η LNDC Animal Protection απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που ενδέχεται να έχουν δει ύποπτη δραστηριότητα, άτομα που προσπαθούν να βάλουν φωτιές ή που ενδέχεται να έχουν οποιαδήποτε πληροφορία χρήσιμη για την έρευνα: οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπευθύνων. Η ένωση προτρέπει όποιον μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες να επικοινωνήσει αμέσως με την αστυνομία, ώστε οι πληροφορίες να διαβιβαστούν στους ερευνητές.

«Όσοι βάζουν φωτιά στα δάση μας επιτίθενται στη φυσική κληρονομιά όλων μας και των μελλοντικών γενεών», καταλήγει η Rosati . « Όσοι, για να το κάνουν αυτό, χρησιμοποιούν ζωντανά όντα ως όργανα θανάτου, επιδεικνύουν μια σκληρότητα που δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ελπίζουμε ότι η έρευνα θα επιτρέψει την αναγνώριση των υπευθύνων το συντομότερο δυνατό και ότι, εάν επιβεβαιωθούν τα γεγονότα, θα εφαρμοστούν οι αυστηρότερες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Η LNDC Animal Protection θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και θα αγωνιστεί για πλήρη δικαιοσύνη».

300 επεμβάσεις πυροσβεστών σε 24 ώρες

Πάνω από 300 επεμβάσεις πυροσβεστών σε 24 ώρες, σχεδόν 200 για πυρκαγιές σε βλάστηση: Η Καλαβρία συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια σοβαρή έκτακτη ανάγκη πυρκαγιάς.

Το πιο κρίσιμο μέτωπο παραμένει το Πολίνο, όπου οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες εκτάρια μεταξύ Μοράνο Καλάμπρο, Καστροβιλλάρι, Σαρακένα, Σαν Μπασίλε και Φρασινέτο, απειλώντας επίσης τη βιομηχανική ζώνη, τη φυλακή και τον αυτοκινητόδρομο Α2.

Πυρκαγιές μαίνονται επίσης στις περιοχές Κοζέντσα και Καταντζάρο, με σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις να έχουν πληγεί από τις φλόγες. Η ακραία ζέστη και ο άνεμος περιπλέκουν τις επιχειρήσεις, ενώ οι ερευνητές υποψιάζονται εμπρησμό σε πολλές περιπτώσεις.