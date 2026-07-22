Το Ιράν απαντά στον Τραμπ και απειλεί όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής: «Καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής»

Το Ιράν δεν άφησε αναπάντητες τις νέες απειλές που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να πλήξει γέφυρες και ενεργειακές υποδομές ακόμη και μέσα στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν θα διακόψει την ηλεκτροδότηση στους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ εάν επιτεθούν σε γέφυρες ή σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής», προειδοποίησε ο Διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) Ματζίντ Μουσαβί. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε από την μεριά του πως κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει.

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Μάλιστα, πρόσθεσε πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. «Η εξίσωση αυτού του πολέμου είναι ξεκάθαρη: είτε όλοι είτε κανείς», έγραψε ο Γαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας πως η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι είτε ολόκληρη η περιοχή θα είναι απαλλαγμένη από τον πόλεμο είτε όλες οι χώρες θα εμπλακούν στη σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Από αυτό το σημείο και έπειτα, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – είτε με πύραυλο, ρουκέτα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή όπλο – οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη», έγραψε νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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Το Ιράν έχει μπει σε νέα «φάση αποτροπής»

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα έχει εισέλθει σε μια νέα φάση αποτροπής, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα «παγκοσμιοποιήσει» τις συνέπειες των «λαθών» των ΗΠΑ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται σε μια νέα φάση αποτροπής. Η ιδέα της επίτευξης ενός χαμηλού κόστους χτυπήματος κατά του Ιράν είναι ένας λανθασμένος υπολογισμός που θα μπορούσε να έχει συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέρα ​​από τη στρατιωτική αρένα, στις αγορές ενέργειας και στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Ali Akbar Velayati σε μια ανάρτηση στο X.

«Ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να γνωρίζει ότι απειλώντας το Ιράν και κινητοποιώντας περιφερειακούς συμμάχους και ενεργοποιώντας το ευρωπαϊκό λόμπι, δεν θα επιτύχει μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Αντίθετα, θα παγκοσμιοποιήσει τις συνέπειες των λαθών του», πρόσθεσε.

Axios: Συνομιλίες Μοσάντ με CIA

Παράλληλα, η ανώτερη ηγεσία του Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ εντείνουν τις επιθέσεις τους. Οι μονάδες αφαλάτωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στο Κουβέιτ έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Στην Ουάσινγκτον ταξίδεψε πριν από δύο εβδομάδες ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστοτόπου Axios.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της Μοσάντ ήταν η πρώτη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του και πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ισραήλ και το Ιράν, λίγο πριν από την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο καλά πληροφορημένες πηγές, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, καθώς και με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν και ο συντονισμός μεταξύ των δύο συμμάχων, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συνομιλιών.