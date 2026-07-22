Axios: Συνομιλίες του επικεφαλής της Μοσάντ με την CIA στην Ουάσιγκτον – Για «πίεση στον Τραμπ» να βομβαρδίσει το Pickaxe Mountain, κάνουν λόγο ισραηλινά ΜΜΕ

Στην Ουάσινγκτον ταξίδεψε πριν από δύο εβδομάδες ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστοτόπου Axios.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της Μοσάντ ήταν η πρώτη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του και πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ισραήλ και το Ιράν, λίγο πριν από την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο καλά πληροφορημένες πηγές, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, καθώς και με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν και ο συντονισμός μεταξύ των δύο συμμάχων, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Προσπάθεια να πειστεί ο Τραμπ να βομβαρδίσει το Pickaxe Mountain

Από την πλευρά του, το ισραηλινό Channel 14 news – το οποίο έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για παραβίαση των κανόνων λογοκρισίας των IDF — αναφέρει ότι μια «πολύ σημαντική ισραηλινή αντιπροσωπεία» επισκέφθηκε τις ΗΠΑ πριν από δύο εβδομάδες σε μια προσπάθεια να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει το Pickaxe Mountain.