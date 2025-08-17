Άσλεϊ Μπάιντεν: Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram με τον άνδρα της χέρι χέρι με άλλη γυναίκα και η αίτηση διαζυγίου

Αίτηση διαζυγίου κατέθεσε η Άσλεϊ Μπάιντεν, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, λίγες ώρες αφότου δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του συζύγου της μαζί με άλλη γυναίκα.

«Ο σύζυγός μου και η κοπέλα του κρατιούνται χέρι-χέρι», έγραψε στη λεζάντα η 44χρονη Άσλεϊ Μπάιντεν, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι Another των Notorious B.I.G. και Lil’ Kim, το οποίο μιλά για απιστία και λίγες ώρες μετά κατέθεσε και επίσημα διαζύγιο.

Οι στίχοι του εν λόγω τραγουδιού λένε: «Τι κάνεις όταν ο άντρας σου είναι άπιστος; Τον αφήνεις και βρίσκεις κάποιον καινούργιο;».

Στην εικόνα που ανέβασε στο Instagram story και διαγράφηκε αργότερα, έδειχνε έναν άνδρα με κοντομάνικο πουκάμισο και μια ξανθιά γυναίκα με μαύρο φόρεμα.

Ακολούθησε δεύτερη ανάρτηση με την Άσλεϊ Μπάιντεν να περπατά σε πάρκο ακούγοντας το Freedom της Μπιγιονσέ.

Σε επόμενο post ανέβασε το μήνυμα: «Νέα ζωή, νέα ξεκινήματα σημαίνουν νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν».

Σύμφωνα με το Radar Online που επικαλείται δικαστικά έγγραφα, η Άσλεϊ Μπάιντεν ζητά διατροφή καθώς «δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της» όσο εκκρεμεί το διαζύγιο.

Ο δικηγόρος της, Τσαρλς Μέγιερ, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου χωρίς υπαιτιότητα, χαρακτηρίζοντας τον γάμο «ανεπανόρθωτα διαλυμένο» και σημειώνοντας ότι το ζευγάρι ζει ήδη χωριστά.

Η Άσλεϊ Μπάιντεν και ο Χάουαρντ Κράιν γνωρίστηκαν το 2010 μέσω του αδελφού της, Μπο Μπάιντεν, και παντρεύτηκαν το 2012 στο Γκρίνβιλ του Ντέλαγουερ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Ιωσήφ ενώ η δεξίωση έγινε στην οικογενειακή κατοικία των Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον και την είχε επιμεληθεί προσωπικά ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Κράιν είναι ωτορινολαρυγγολόγος και πλαστικός χειρουργός και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Thomas Jefferson. Παράλληλα έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για τον Καρκίνο Biden (2017–2019) και παρείχε ανεπίσημες συμβουλές στην εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν το 2020 για την πανδημία COVID-19.

Στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος το 2024 στο Σικάγο, η Άσλεϊ Μπάιντεν είχε συγκινήσει τον πατέρα της ανακαλώντας τα λόγια που της είπε πριν την οδηγήσει στην εκκλησία: «Πριν με συνοδεύσει, γύρισε και μου είπε ότι θα είναι πάντα ο καλύτερός μου φίλος. Τόσα χρόνια αργότερα, μπαμπά, είσαι ακόμα ο καλύτερός μου φίλος».