«Αστακός» το Λονδίνο για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ – Έτοιμη η αστυνομία «για κάθε ενδεχόμενο»

Η επίσκεψη του στο Ουίνδσορ και στο Τσέκερς θα είναι μάλιστα ιδιωτικού χαρακτήρα για να περιοριστεί η πιθανότητα κινδύνου
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ /.REUTERS/Ken Cedeno TPX IMAGES OF THE DAY

Για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται η αστυνομία της Βρετανίας, η οποία διαβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα (15/9/2025), πως είναι έτοιμη για «σχεδόν κάθε προβλέψιμο ενδεχόμενο» ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο.

Ο Τραμπ φτάνει αύριο, Τετάρτη (16/9/2025), στο Λονδίνο στο πλαίσιο μιας ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης, η οποία θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα, με το βρετανικό παλάτι να προσφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο μεταξύ άλλων μία περιήγηση με άμαξα και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

«Πρόκειται για μία σημαντική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, όπως θα αναμενόταν για μία επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση Κρίστιαν Μπαντ.

Ωστόσο, ενώ η Βρετανία στρώνει το κόκκινο χαλί στον Ντόναλντ Τραμπ, μεγάλες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί την Τετάρτη στο Λονδίνο για να καταδικάσουν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου.

Το βασιλικό κομμάτι της επίσκεψης Τραμπ θα λάβει χώρα στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κάστρο που κατοικείται παγκοσμίως και στο οποίο διαμένουν οι Βρετανοί μονάρχες εδώ και 1.000 χρόνια.

Αστυνομικοί διενεργούν ελέγχους ασφαλείας εν όψει της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Γουίντσορ της Βρετανίας
Αστυνομικοί διενεργούν ελέγχους ασφαλείας εν όψει της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Γουίντσορ της Βρετανίας / REUTERS/Hannah McKay

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί τον Τραμπ την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς, αφότου εκείνος θα έχει συναντηθεί με τον βασιλιά.

Αστυνομικοί ιππεύουν άλογα κατά μήκος του Long Walk με το Κάστρο του Windsor στο βάθος, πριν από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Windsor της Βρετανίας
Αστυνομικοί ιππεύουν άλογα κατά μήκος του Long Walk με το Κάστρο του Windsor στο βάθος, πριν από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Windsor της Βρετανίας / REUTERS/Hannah McKay

Ανησυχία μάλιστα δημιουργεί το γεγονός ότι το σημαντικό αυτό ταξίδι πραγματοποιείται έπειτα από τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενός πιστού συμμάχου του Τραμπ, η οποία πυροδότησε φόβους για την αύξηση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Σε σχέση με το εάν η δολοφονία του Κερκ επηρέασε την επιχείρηση αστυνόμευσης για την επίσκεψη, ο Μπαντ απάντησε πως ο σχεδιασμός επανεξετάζεται συνεχώς.

Αστυνομικοί έφιπποι στέκονται κοντά στο Κάστρο του Windsor πριν από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Windsor της Βρετανίας
Αστυνομικοί έφιπποι στέκονται κοντά στο Κάστρο του Windsor πριν από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Windsor της Βρετανίας / REUTERS/Hannah McKay
REUTERS
REUTERS/Hannah McKay

«Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάζει μια πολύ περιεκτική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο του τι μπορεί να συμβεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, η επίσκεψη στο Ουίνδσορ και στο Τσέκερς θα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έκθεση του προέδρου στο κοινό.

