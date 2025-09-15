«Αστακός» το Λονδίνο για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ – Έτοιμη η αστυνομία «για κάθε ενδεχόμενο»

Για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται η αστυνομία της Βρετανίας, η οποία διαβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα (15/9/2025), πως είναι έτοιμη για «σχεδόν κάθε προβλέψιμο ενδεχόμενο» ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο.

Ο Τραμπ φτάνει αύριο, Τετάρτη (16/9/2025), στο Λονδίνο στο πλαίσιο μιας ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης, η οποία θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα, με το βρετανικό παλάτι να προσφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο μεταξύ άλλων μία περιήγηση με άμαξα και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

«Πρόκειται για μία σημαντική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, όπως θα αναμενόταν για μία επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση Κρίστιαν Μπαντ.

Ωστόσο, ενώ η Βρετανία στρώνει το κόκκινο χαλί στον Ντόναλντ Τραμπ, μεγάλες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί την Τετάρτη στο Λονδίνο για να καταδικάσουν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου.

Το βασιλικό κομμάτι της επίσκεψης Τραμπ θα λάβει χώρα στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κάστρο που κατοικείται παγκοσμίως και στο οποίο διαμένουν οι Βρετανοί μονάρχες εδώ και 1.000 χρόνια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί τον Τραμπ την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς, αφότου εκείνος θα έχει συναντηθεί με τον βασιλιά.

Ανησυχία μάλιστα δημιουργεί το γεγονός ότι το σημαντικό αυτό ταξίδι πραγματοποιείται έπειτα από τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενός πιστού συμμάχου του Τραμπ, η οποία πυροδότησε φόβους για την αύξηση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Σε σχέση με το εάν η δολοφονία του Κερκ επηρέασε την επιχείρηση αστυνόμευσης για την επίσκεψη, ο Μπαντ απάντησε πως ο σχεδιασμός επανεξετάζεται συνεχώς.

«Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάζει μια πολύ περιεκτική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο του τι μπορεί να συμβεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, η επίσκεψη στο Ουίνδσορ και στο Τσέκερς θα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έκθεση του προέδρου στο κοινό.