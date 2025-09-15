Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη Βρετανία για νέα στρατηγική συνάντηση

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ με λαμπρότητα και βασιλικό τελετουργικό
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Aaron Schwartz

Ο Ντόναλντ Τραμπ πατά ξανά σε βρετανικό έδαφος για μια επίσκεψη υψηλού διπλωματικού ρίσκου, την Τετάρτη και την Πέμπτη (17 – 18.09.2025). Η Βρετανία ποντάρει στη βασιλική μεγαλοπρέπεια για να γοητεύσει τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο: πομπή με άμαξα δίπλα στον βασιλιά Κάρολο Γ΄, στρατιωτική τελετή, αεροπορική επίδειξη και επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, ενώ η Βρετανία στρώνει το κόκκινο χαλί στον Ντόναλντ Τραμπ, μεγάλες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί την Τετάρτη στο Λονδίνο για να καταδικάσουν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου.

Μια ιδιαίτερα στρατηγική επίσκεψη

Για τον πρωθυπουργό των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, που επιχειρεί από τον Ιανουάριο να προσεγγίσει τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η επίσκεψη είναι κομβική. Το Λονδίνο θέλει να ενισχύσει την «ειδική σχέση» με την Ουάσινγκτον, ιδιαίτερα σε ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση. Μια «παγκοσμίως κορυφαία τεχνολογική συνεργασία» και μια σημαντική ενεργειακή συμφωνία αναμένεται να υπογραφούν την Πέμπτη στο Τσέκερς.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο των συνομιλιών: ο Στάρμερ ελπίζει να πείσει τον Τραμπ να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο, την ώρα που εκείνος έχει πολλαπλασιάσει τις κινήσεις προσέγγισης προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανάμεσα στη μεγαλοπρέπεια και τις εντάσεις

Το προεδρικό ζεύγος θα υποδεχθούν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ στο Ουίνδσορ πριν από μια σειρά επίσημων τελετών. Η Μελάνια Τραμπ, που εμφανίζεται σπάνια στο προσκήνιο, θα συμμετάσχει σε ξεχωριστές δραστηριότητες, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Πίσω από τις χρυσές αίθουσες όμως, δεν λείπουν τα ευαίσθητα ζητήματα. Ο Τραμπ σκοπεύει να θίξει το θέμα της «ελευθερίας της έκφρασης» στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο προώθησε πρόσφατα και ο σύμμαχός του Ίλον Μασκ σε συγκέντρωση ακροδεξιών στο Λονδίνο. Ένα άλλο εκρηκτικό ζήτημα είναι η υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, που συνεχίζει να σκιάζει την προεδρία Τραμπ και οδήγησε ήδη στην απομάκρυνση του Βρετανού πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον, λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Η επίσημη αυτή επίσκεψη, που συνδυάζει βασιλική μεγαλοπρέπεια με καυτά πολιτικά διακυβεύματα, αποτυπώνει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στη διπλωματική γοητεία και τις διατλαντικές εντάσεις.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
