Γερμανία και ΗΠΑ σε τεντωμένο σχοινί: Πόσο βαθιά θα φτάσει η ρήξη Μερτς – Τραμπ μετά το σχόλιο για ταπείνωση από το Ιράν

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά την προσπάθεια κάποιων να διατηρήσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου… συνεπώς και των ΗΠΑ. Ανάμεσα σε αυτούς και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά την «φωτιά» που έβαλε σε ομιλία του σε λύκειο για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, προκαλώντας την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τις απειλές του…

Ήταν στα μέσα της εβδομάδας όταν ο Φρίντριχ Μερτς είπε στους μαθητές πως το Ιράν «ταπείνωσε» τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή η δήλωση ήταν αρκετή να χτυπήσει «νεύρο» στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε με ένα εφιαλτικό σενάριο: να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Γερμανία.

Ο Φρίντριχ Μερτς προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάσταση, επιμένοντας την Πέμπτη πως όλα βαίνουν καλώς στη σημαντικότερη στρατηγική σχέση της Γερμανίας.

«Εκτελούμε αυτό το έργο εδώ, καθώς και σε άλλες στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες στη Γερμανία, πλάι – πλάι με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ σε ολόκληρη τη συμμαχία», δήλωσε μετά την παρακολούθηση στρατιωτικών ασκήσεων. Η Γερμανία ενισχύει τον στρατό της, πρόσθεσε, «προς αμοιβαίο όφελος και για να εμβαθύνουμε τον διατλαντικό μας δεσμό».

Έτσι, φάνηκε πως «πόνταρε» στο ότι ο θυμός του Ντόναλντ Τραμπ θα ξεθυμάνει και εν τέλει θα υποχωρήσει, αναφέρει το Politico σε ανάλυσή του. Ωστόσο, ο Αμερικανός ηγέτης συνέχισε να «βράζει» από θυμό. Άλλωστε είναι γνωστός για την εκδικητικότητά του.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας (όπου έχει υπάρξει εντελώς αναποτελεσματικός!) και να διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε εκείνους που απαλλάσσονται από την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο -συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας- ασφαλέστερο!», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social λίγο μετά τις δηλώσεις του Μερτς για το ΝΑΤΟ.

Οι εύθραυστες ισορροπίες για τη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς θεωρείται πως έχει υποχωρήσει περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες προκειμένου να διατηρήσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η πίεση στο εσωτερικό τον οδήγησε να χάσει τις εύθραυστες ισορροπίες.

Ο Τραμπ είχε επαινέσει στο παρελθόν την κυβέρνηση Μερτς για τις πολιτικές της στη μετανάστευση και την ενέργεια, ενώ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο είχε χαρακτηρίσει τον καγκελάριο «φίλο» που κάνει «πραγματικά εξαιρετική δουλειά».

Η στρατηγική του Μερτς ήταν να αποφεύγει τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ —παρά τις βαθιές διαφωνίες σε ζητήματα από την Ουκρανία έως το εμπόριο— ώστε να διατηρεί φιλικές σχέσεις και επαρκή επιρροή για να ωθεί κατ’ ιδίαν τον πρόεδρο προς τις γερμανικές θέσεις.

Κατά καιρούς, ωστόσο, είτε λόγω της απογοήτευσής του για τις συνέπειες των ενεργειών του Τραμπ -όπως οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν για τη Γερμανία- είτε λόγω του εσωτερικού πολιτικού κόστους από τη διατήρηση καλών σχέσεων με έναν βαθιά αντιδημοφιλή πρόεδρο, ο Μερτς ξεσπά.

Αλλά υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε «ταπεινωθεί» από τους Ιρανούς, ο καγκελάριος ενδέχεται να το «παράκανε», διακινδυνεύοντας ρήξη με έναν πρόεδρο γνωστό για τις αυθόρμητες πράξεις του.

Παρότι τα διακυβεύματα για τη Γερμανία είναι δυνητικά πολύ υψηλά, οι πολιτικοί ηγέτες παρέμειναν σχετικά ψύχραιμοι, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γερμανία για τις δικές τους επιχειρήσεις. Παρά τις επιθέσεις του Τραμπ στον Μερτς, πολλοί υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική συνεργασία στο πεδίο παραμένει στενή και βαθιά ενσωματωμένη και ότι μια ταχεία αμερικανική αποχώρηση δεν είναι ρεαλιστική.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες απειλές», δήλωσε ο Christoph Schmid, κορυφαίος βουλευτής αμυντικής πολιτικής των κεντροαριστερών εταίρων του Μερτς, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. «Μια αποχώρηση δεν είναι, βραχυπρόθεσμα, απλώς εφικτή. Και μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα θα αποδυνάμωνε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αμερικανικού στρατού παγκοσμίως».

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει σχέδια για την αποχώρηση 9.500 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις στη Γερμανία. Όμως, με λιγότερο από έναν χρόνο να απομένει στην προεδρία του, δεν πρόλαβε να τα υλοποιήσει και ο διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν, κινήθηκε για να ανακόψει την πρωτοβουλία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον τρία χρόνια για να υλοποιήσει οποιοδήποτε νέο σχέδιο αποχώρησης. Για τον Μερτς, όμως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να είναι η απώλεια της επιρροής του στον Τραμπ, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο Μερτς φαίνεται αποφασισμένος να επανέλθει στην εύνοια του Τραμπ.

«Η προσωπική σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και εμού παραμένει, κατά την άποψή μου, τόσο καλή όσο ποτέ», ανέφερε λίγο μετά τη νέα κρίση που ξέσπασε.