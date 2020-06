Για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει στις ΗΠΑ και την συμπεριφορά των αστυνομικών σε ανυποψίαστους και αθώους πολίτες, εκτός από την υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ και του Τζορτζ Ζαπάντη και τόσων άλλων που έχασαν την ζωή τους, αξίζει να δει το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

Δείχνει την προκατάληψη και τον ρατσισμό σε όλο του το μεγαλείο. Δείχνει έναν ανυποψίαστο πολίτη, φυσικά αφροαμερικανό να περνάει από ανάκριση μέσα στην μέση του δρόμου, να συλλαμβάνεται και στο τέλος να αφήνεται ελεύθερος γιατί πολύ απλά ήταν ο λάθος άνθρωπος.

Όλα έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ με τον 47χρονο Αντόνιο Αρνέλο Σμιθ να υποβάλλει μήνυση κτά των αστυνομικών για αχρείαστη και υπερβολική χρήση βίας.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, του έβαλαν χειροπέδες τον πέταξαν κάτω και παραβίασαν ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Εκείνος φώναζε ότι δεν έχει κάνει τίποτα αλλά εκείνοι δεν καταλάβαιναν τίποτα! Τώρα, τους ζητάει 700.000 δολάρια αποζημίωση.

Και όλα αυτά γιατί έμοιαζε με έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος έξω από ένα πολυκατάστημα παρενοχλούσε τους πελάτες….

Was the slam necessary? pic.twitter.com/WqtssQm6H0