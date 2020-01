Αστυνομικός πυροβόλησε 7 φορές άνδρα στον οποίο είχε βάλει πισθάγκωνα χειροπέδες!

Αστυνομικός στην πολιτεία του Μέριλαντ πυροβόλησε επτά φορές έναν άνδρα καθισμένο στο κάθισμα του συνοδηγού περιπολικού με χειροπέδες περασμένες στους καρπούς του και τα χέρια του πισθάγκωνα!

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του αστυνομικού ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Χανκ Σταουίνσκι την Τρίτη, πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από το συμβάν το βράδυ της Δευτέρας στο Τεμπλ Χιλς, προάστιο της Ουάσινγκτον. «Συμπέρανα ότι αυτό που έγινε χθες βράδυ ήταν πως διαπράχθηκε έγκλημα», εξήγησε ο Σταουίνσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. «Δεν υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες να μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η έκβαση».

LAST NIGHT #WILLIAMGREEN WAS SHOT 7 TIMES AND KILLED BY POLICE WHILE HANDCUFFED WITH A SEAT BELT ON IN THE FRONT SEAT OF A POLICE CAR https://t.co/40tOU3sznm — BlackLivesMatter DC (@DMVBlackLives) January 28, 2020

Ο Μάικλ Όουεν, υπαξιωματικός της αστυνομίας αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού. Το θύμα ήταν ο Ουίλιαμ Γκριν, 43 ετών.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας γύρω στις 19:20 όταν ο Όουεν και ο συνεργάτης του έσπευσαν έπειτα από ειδοποίηση για επικίνδυνο οδηγό που χτύπησε διάφορα αυτοκίνητα και φερόταν να οδηγεί υπό την επήρεια άγνωστης ουσίας. Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και τον έβαλαν δεμένο στο κάθισμα του συνοδηγού του περιπολικού. Περίμεναν να φτάσει άλλος αστυνομικός για να εξετάσει τον Γκριν για το ενδεχόμενο να είχε πάρει ναρκωτικά όταν ο Όουεν τον πυροβόλησε 7 φορές!

Ο Σταουίνσκι ανακάλεσε προηγούμενες δηλώσεις του σύμφωνα με τις οποίες ο Γκριν ενδέχεται να είχε πάρει PCP, ψυχοτρόπο ουσία που θεωρείται ότι πυροδοτεί βίαιη συμπεριφορά, και ότι υπήρξε πάλη μέσα στο περιπολικό πριν από τους πυροβολισμούς. Τίποτε από τα δύο «δεν επαληθεύτηκε», εξήγησε.

@SABraveboy @CEXAlsobrooks this was @PGPDNews Bad Cop Micheal Owen third shooting incident, including one in 2011 when he shot and killed an armed man. We uplift that @PrinceGeorgesMD create a Legal Bad Cop Registry #WilliamGreen should be here. Hold dirty Cops accountable. pic.twitter.com/N5onobVYPC — BlackLivesMatter DC (@DMVBlackLives) January 29, 2020

Ο Όουεν, που υπηρετεί δέκα χρόνια, είχε εμπλακεί σε άλλο ένα συμβάν στο οποίο είχε κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου το 2011, ανέφερε ο Σταουίνσκι. Ο υπαξιωματικός έχει προφυλακιστεί. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν έχει δικηγόρο. «Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Πρέπει να μάθουμε τι συνέβη στον Γουίλιαμ Γκριν», δήλωσε η Σάντρα Μάθις, μνηστή του θύματος, στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5. «Η ζωή του μετρούσε. Τον αγαπούσαν», πρόσθεσε.

Coming up @ 10 & 11 PM, I’ll have reaction from the victim’s family. “It’s just baffling, because he was handcuffed with his hands to his back, why did you have to shoot and kill him?” said the victim’s sister-in-law. @ABC7News #WilliamGreen https://t.co/WAxwIc7puK — Anna-Lysa Gayle (@AnnaLysaGayle) January 29, 2020

Η οργάνωση υπεράσπισης των ατομικών ελευθεριών ACLU τόνισε ότι έχουν υπάρξει κι άλλα μοιραία τέτοια συμβάντα στην ίδια Κομητεία, όπου στην πλειονότητά του ο πληθυσμός αποτελείται από Αφροαμερικανούς.

ALERT 🚨 @PGPD PRESS CONFERENCE AT 1:30 ON THEIR MURDER OF #WILLIAMGREEN LAST NIGHT https://t.co/6HQ0Y9Hou2 — BlackLivesMatter DC (@DMVBlackLives) January 28, 2020

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μπορεί να εξηγήσει γιατί ένας άνδρας δεμένος με χειροπέδες πυροβολήθηκε επανειλημμένα από αστυνομικό, πολύ περισσότερο μέσα σε περιπολικό», τόνισε το παράρτημα της οργάνωσης στο Μέριλαντ σε ανακοίνωσή του.