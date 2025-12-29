Αστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα και αυτοκτονήσει στο Τενεσί των ΗΠΑ – Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο από την κάμερα στη στολή αστυνομικού του Τενεσί σώζει μια γυναίκα την ώρα που ήταν έτοιμη πηδήξει από γέφυρα στο Τενεσί στις ΗΠΑ για να βάλει τέλος στη ζωή της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα στέκεται στην άκρη της γέφυρας στο Τενεσί στις ΗΠΑ, ενώ αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπαθούν να την πείσουν να κατέβει. Ξαφνικά, ένας αστυνομικός της τροχαίας αναλαμβάνει δράση, την αρπάζει και την τραβάει από την άκρη της γέφυρας και την πετάει με ασφάλεια στο δρόμο.

Today in Sullivan County on I 81 at the Holston River bridge, a woman in crisis was safely rescued thanks to @THP, local agencies, State Parks, and TWRA. If you are struggling, call or text 988. You matter. pic.twitter.com/j5MPoXefJo — Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) December 26, 2025

Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο να έχει κανονικά τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα μετά το περιστατικό.