Αχαρακτήριστος Τραμπ! Κάνει… χιούμορ μετά την αεροπορική τραγωδία στην Αιθιοπία!

Είναι κοινή λογική το να σκεφτεί κάποιος ότι οι διάσημοι και τα πρόσωπα εξουσίας δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι τους λογαριασμούς τους στα social media, αλλά έχουν -για παράδειγμα- επικοινωνιολόγους που τα χειρίζονται. Αυτό, όμως, αποκλείεται να ισχύει στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Κι αυτό διότι δεν γίνεται να υπάρχει επικοινωνιολόγος που να θεώρησε ορθό το να γίνει.. χιούμορ με την αεροπορική τραγωδία στην Αιθιοπία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με λίγα λόγια υποστηρίζει πως τα αεροπλάνα στις μέρες μας έχουν… παραγίνει περίπλοκα και οι πιλότοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις. Κι αν έμενε στο να παραθέσει την άποψή του ψύχραιμα και… τυπικά, όλα θα ήταν μια χαρά.

Επέλεξε όμως να πει… εξυπνάδες, που σίγουρα δεν τιμούν τον θεσμό του Προέδρου των ΗΠΑ, ενώ 157 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη λύπη του που τα αεροπλάνα έχουν γίνει «υπερβολικά περίπλοκα για να κυβερνηθούν», δύο ημέρες μετά τη συντριβή ενός Μπόινγκ 737 MAX των Αιθιοπικών Αερογραμμών που κόστισε τη ζωή σε 157 ανθρώπους.

Αναλυτικά έγραψε στο Twitter: «Τα αεροπλάνα γίνονται πολύ περίπλοκα για να κυβερνηθούν. Οι πιλότοι δεν χρειάζονται πλέον, αλλά περισσότερο χρειάζονται επιστήμονες από το ΜΙΤ (σ.σ. το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης). Το βλέπω συνέχεια σε πολλά προϊόντα. Πάντα στόχος είναι να πάμε ένα αχρείαστο βήμα μπροστά, όταν συχνά το παλιό και το απλούστερο είναι μακράν καλύτερο«.

Για να συνεχίσει σε δεύτερο tweet: «Το περίπλοκο δημιουργεί κίνδυνο. Όλα αυτά για μεγάλο κόστος και πολύ μικρό κέρδος. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ δεν θέλω ο Άλμπερτ Αϊνστάιν να είναι ο πιλότος μου. Θέλω εξαιρετικούς επαγγελματίες που τους επιτρέπεται γρήγορα και εύκολα να πάρουν τον έλεγχο ενός αεροπλάνου»!

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019