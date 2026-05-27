Κόσμος

Χαμός με τον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Έπιασε με τα χέρια του φίδια για να τα βγάλει από την αυλή

Ο Κένεντι είχε επίσης δεχθεί επικρίσεις πριν από δύο χρόνια από περιβαλλοντικές οργανώσεις για ισχυρισμό ότι κάποτε αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο μια νεκρή φάλαινα
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να πιάνει ατάραχος και με τα γυμνά χέρια του δύο φίδια και να τα απομακρύνει από το παραθαλάσσιο σπίτι του συνεργάτη του, Μεχμέτ Οζ στην Φλόριντα.

«Η Τσέριλ μου ζητά να απομακρύνω δύο φίδια Black Racers», έγραψε ο υπουργός Κένεντι, αναφερόμενος προφανώς στη σύζυγό του, την ηθοποιό Τσέριλ Χάινς που φαίνεται να ήταν μαζί του στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με την National Park Service, τα Black Racers είναι «μη δηλητηριώδη και ακίνδυνα για τους ανθρώπους φίδια, αρκεί να μην τα ενοχλεί κανείς».

Στο βίντεο, που δημοσίευσε ο Kennedy την Τρίτη, ακούγεται μία γυναίκα να λέει: «Bobby, σε παρακαλώ». Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ σηκώνει τα φίδια μπροστά στην κάμερα και παρόλο που αυτά είναι επιθετικά και τον δαγκώνουν, εκείνος χαμογελάει. 

Η «Florida Fish and Wildlife Conservation Commission» προειδοποίησε πρόσφατα τους πολίτες να αποφεύγουν τα φίδια, καθώς είναι πιο «δραστήρια» την άνοιξη.

«Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τα φίδια και θαυμάστε τα από μακριά. Αντισταθείτε στην παρόρμηση να τα πιάσετε — ακόμη και τα μη δηλητηριώδη φίδια μπορούν να προκαλέσουν δυνατό δάγκωμα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στο Facebook.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά επεισόδια του RFK Jr. με το ζωικό βασίλειο.

Τον Απρίλιο, στο δέχθηκε ερωτήσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με αναφορές ότι είχε κόψει τα γεννητικά όργανα ενός νεκρού ρακούν που είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο.

Ο Kennedy είχε επίσης δεχθεί επικρίσεις πριν από δύο χρόνια από περιβαλλοντικές οργανώσεις για ισχυρισμό ότι κάποτε αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο μια νεκρή φάλαινα που είχε ξεβραστεί στην ακτή, ώστε να τη μεταφέρει στην οροφή του οχήματός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
157
103
95
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo