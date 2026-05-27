Χαμός με τον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Έπιασε με τα χέρια του φίδια για να τα βγάλει από την αυλή

Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να πιάνει ατάραχος και με τα γυμνά χέρια του δύο φίδια και να τα απομακρύνει από το παραθαλάσσιο σπίτι του συνεργάτη του, Μεχμέτ Οζ στην Φλόριντα.

«Η Τσέριλ μου ζητά να απομακρύνω δύο φίδια Black Racers», έγραψε ο υπουργός Κένεντι, αναφερόμενος προφανώς στη σύζυγό του, την ηθοποιό Τσέριλ Χάινς που φαίνεται να ήταν μαζί του στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με την National Park Service, τα Black Racers είναι «μη δηλητηριώδη και ακίνδυνα για τους ανθρώπους φίδια, αρκεί να μην τα ενοχλεί κανείς».

Στο βίντεο, που δημοσίευσε ο Kennedy την Τρίτη, ακούγεται μία γυναίκα να λέει: «Bobby, σε παρακαλώ». Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ σηκώνει τα φίδια μπροστά στην κάμερα και παρόλο που αυτά είναι επιθετικά και τον δαγκώνουν, εκείνος χαμογελάει.

Η «Florida Fish and Wildlife Conservation Commission» προειδοποίησε πρόσφατα τους πολίτες να αποφεύγουν τα φίδια, καθώς είναι πιο «δραστήρια» την άνοιξη.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz’s patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

«Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τα φίδια και θαυμάστε τα από μακριά. Αντισταθείτε στην παρόρμηση να τα πιάσετε — ακόμη και τα μη δηλητηριώδη φίδια μπορούν να προκαλέσουν δυνατό δάγκωμα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στο Facebook.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά επεισόδια του RFK Jr. με το ζωικό βασίλειο.

Τον Απρίλιο, στο δέχθηκε ερωτήσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με αναφορές ότι είχε κόψει τα γεννητικά όργανα ενός νεκρού ρακούν που είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο.

Ο Kennedy είχε επίσης δεχθεί επικρίσεις πριν από δύο χρόνια από περιβαλλοντικές οργανώσεις για ισχυρισμό ότι κάποτε αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο μια νεκρή φάλαινα που είχε ξεβραστεί στην ακτή, ώστε να τη μεταφέρει στην οροφή του οχήματός του.