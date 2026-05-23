Axios: ΗΠΑ και Ιράν είναι σε «τελική ευθεία» για συμφωνία – Ο Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το τελικό «πράσινο φως»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τις τελευταίες διαφωνίες να αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν μπει στην τελική ευθεία, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση.

Παρά το θετικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το τελικό «πράσινο φως» για συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί ακόμη να απορρίψει τη συμφωνία και να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης όπως απειλεί εδώ και καιρό.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία. Όπως σημειώνεται, τόσο ο Τραμπ όσο και οι συνεργάτες του είχαν θεωρήσει και στο παρελθόν ότι οι διαπραγματεύσεις πλησίαζαν σε αποτέλεσμα, όμως τελικά καμία συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε.

Το Σάββατο, ο Τραμπ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει όσα συζητήθηκαν, αρκετοί από τους ηγέτες τον πίεσαν να προχωρήσει στη συμφωνία, αναφέρει το Axios.

Όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν οι ΗΠΑ και το Ιράν να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση ενός σχεδίου πρότασης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 24.05.2026, δήλωσε μια πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, στους Washington Times.

Παράλληλα, αναμένεται να συνομιλήσει και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επέστρεψαν εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον για κρίσιμη συνάντηση σχετικά με τη συμφωνία.

Καθοριστικό ρόλο στις συνομιλίες φαίνεται πως παίζει το Πακιστάν. Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, που λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποχώρησε από την Τεχεράνη μετά από επαφές με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, προσπαθώντας να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Αν και δεν υπήρξε τελική συμφωνία, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι υπάρχει «ενθαρρυντική πρόοδος προς μια τελική κατανόηση». Το νέο σχέδιο που θα εξετάσει ο Τραμπ προέκυψε ακριβώς μέσα από αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ιράν και Πακιστάν.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο για την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μνημόνιο θα περιλαμβάνει και το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Μετά από αυτό, θα ακολουθήσει περίοδος 30 έως 60 ημερών για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις γύρω από την τελική συμφωνία.

Τραμπ: «50-50 οι πιθανότητες να συμφωνήσουμε ή καταστρέψουμε το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 23.05.2026 στο Axios ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του για να συζητήσουν τη νέα πρόταση του Ιράν και πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.

Ο Τραμπ είπε ότι οι πιθανότητες είναι «50/50» για το αν θα καταφέρει να πετύχει μια «καλή» συμφωνία ή αν τελικά θα «τους βομβαρδίσω μέχρι να μην απομείνει τίποτα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα συναντηθεί το Σάββατο με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για να εξετάσουν τη νέα απάντηση της Τεχεράνης. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Παράταση της εκεχειρίας βλέπουν οι FT

Ένα βήμα πιο κοντά σε συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς οι μεσολαβητές πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες. Την πληροφορία μετέδωσαν οι Financial Times, επικαλούμενοι άτομα που γνωρίζουν τι συζητείται πίσω από κλειστές πόρτες.

Στόχος της συμφωνίας είναι όχι μόνο να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για πιο σοβαρές συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, με σενάρια είτε να μειωθεί η ισχύς του είτε να μεταφερθεί εκτός χώρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου, αλλά και κινήσεις από τις ΗΠΑ για χαλάρωση κάποιων κυρώσεων και περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια.