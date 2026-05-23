Mango: Τα ερωτήματα για το «κλεμμένο» κινητό του γιου του Ισάκ Άντικ, Τζόναθαν, που εξετάζουν οι αρχές

Πολλά είναι τα ερωτηματα που μαζεύονται για την υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί την Ισπανία, μετά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, με τη δικαστή να θεωρεί ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που τον συνδέουν με την τραγωδία του Δεκεμβρίου του 2024.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι Αρχές στην Ισπανία εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την εξαφάνιση του iPhone 14 που χρησιμοποιούσε ο Τζόναθαν Άντικ την ημέρα που ο πατέρας του έπεσε στο κενό στο Μονσεράτ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο γιος του ισχυρού άνδρα της Mango υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του πατέρα του, αναφέρει η La Vanguardia.

Η δικαστής Ρακέλ Τιέρνο Γκαλβάν αναφέρει στην απόφασή της ότι το κινητό εξαφανίστηκε κάτω από «περίεργες συνθήκες». Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο Τζόναθαν είχε ενημερώσει μέσω WhatsApp τη γραμματέα της εταιρείας ότι το κινητό του είχε κλαπεί και ζήτησε αμέσως νέο iPhone 16 Pro, το οποίο ενεργοποίησε μόλις έφτασε από ταξίδι στον Ισημερινό.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν αναλυτικά τις κινήσεις των δύο κινητών και διαπίστωσαν κάτι που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Παρότι ο Τζόναθαν βρισκόταν στο Κίτο για επαγγελματικό ταξίδι, το παλιό κινητό, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ στον Ισημερινό. Για τους ερευνητές αυτό ενισχύει το σενάριο ότι η συσκευή δεν έφυγε ποτέ από την Ισπανία και πιθανόν καταστράφηκε σκόπιμα πριν ακόμη ξεκινήσει το ταξίδι.

Το νέο κινητό παραδόθηκε τελικά στην αστυνομία τον Σεπτέμβριο, μετά από δικαστική εντολή. Οι Αρχές προσπάθησαν με τη βοήθεια ειδικών να ανακτήσουν τα μηνύματα WhatsApp, καθώς ήδη είχαν στην κατοχή τους συνομιλίες ανάμεσα στον Ισάκ και τον Τζόναθαν πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τη δικαστή, τα μηνύματα δείχνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη σχέση ανάμεσα σε πατέρα και γιο, με αναφορές ακόμη και σε «πιέσεις» και «συναισθηματικό εκβιασμό» για οικονομικά ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι τα μηνύματα έχουν παρερμηνευθεί και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική σχέση των δύο ανδρών.

Ο ίδιος ο Τζόναθαν υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η σχέση με τον πατέρα του είχε βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες πριν από την τραγωδία. Μάλιστα, ανέφερε ότι και οι δύο είχαν επισκεφθεί Γερμανίδα θεραπεύτρια, ενώ η υπεράσπιση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα και ένα οικογενειακό ταξίδι στη Ρώμη, λίγο πριν από τον θάνατο του Ισάκ Άντικ, για να δείξει ότι οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια είχαν αποκατασταθεί.

Ο Τζόναθαν Άντικ – γιος του ιδρυτή της Mango – συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (19.05.2026) όμως δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς κατέβαλε εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ – ένα ποσό που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό ακόμη και για υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος.