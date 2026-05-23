Τραμπ στο Axios: «50-50 οι πιθανότητες να βομβαρδίσουμε ή να συμφωνήσουμε με το Ιράν»

Ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή και το τι θα γίνει ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε νέες δηλώσεις στις οποίες τονίζει ότι όλα είναι αμφίρροπα. Ίδιες πιθανότητες να βομβαρδίσει το Ιράν είτε να γίνει συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 23.05.2026 στο Axios ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του για να συζητήσουν τη νέα πρόταση του Ιράν και πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ είπε ότι οι πιθανότητες είναι «50/50» για το αν θα καταφέρει να πετύχει μια «καλή» συμφωνία ή αν τελικά θα «τους βομβαρδίσω μέχρι να μην απομείνει τίποτα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα συναντηθεί το Σάββατο με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για να εξετάσουν τη νέα απάντηση της Τεχεράνης. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Την ίδια ώρα, ο στρατάρχης του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ, που λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποχώρησε από την Τεχεράνη μετά από συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους και προσπάθειες να προχωρήσει η συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία δεν οριστικοποιήθηκε, ωστόσο το Πακιστάν ανέφερε πως υπάρχει «ενθαρρυντική πρόοδος προς μια τελική συμφωνία».

Το νέο σχέδιο μνημονίου κατανόησης που σκοπεύει να εξετάσει ο Τραμπ προέκυψε από τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Πακιστάν.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα δεχτεί μόνο μια συμφωνία που θα καλύπτει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το τι θα γίνει με τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του Ιράν.

Ωστόσο, αυτά τα θέματα δύσκολα θα λυθούν αναλυτικά μέσα στο μνημόνιο κατανόησης που συζητούν αυτή τη στιγμή ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν να σταματήσουν τον πόλεμο και να ξεκινήσουν 30 ημέρες πιο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω ότι θα συμβεί ένα από τα δύο: είτε θα τους χτυπήσω πιο σκληρά από ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια καλή συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Παραδέχθηκε επίσης ότι «κάποιοι θα προτιμούσαν πολύ περισσότερο μια συμφωνία και άλλοι θα προτιμούσαν να συνεχιστεί ο πόλεμος», αλλά απέρριψε την ιδέα ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανησυχεί μήπως υπογραφεί μια δυσμενής συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε το Σάββατο ότι υπήρξε «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες και ότι «ίσως υπάρξουν νέα αργότερα σήμερα».

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι πρέπει να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, ενώ ανέφερε πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν πλήρως «χωρίς διόδια».

Μέχρι στιγμής, οι θέσεις ΗΠΑ και Ιράν τόσο για τα πυρηνικά όσο και για τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν εντελώς αντίθετες. Ακόμη κι αν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, είναι πιθανό πολλά από αυτά τα ζητήματα να παραμείνουν ανοιχτά.

Την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις, πληροφορίες των Financial Times αναφέρουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες.

Ιράν: Βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε πως βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή ή επιθετική ενέργεια από εχθρικές δυνάμεις, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε με αφορμή την επέτειο της 3ης του Χορντάντ, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης Χοραμσάρ κατά τον πόλεμο Ιράν – Ιράκ τη δεκαετία του 1980, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία σύμβολο εθνικής ενότητας, πίστης και αντίστασης του ιρανικού λαού.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η νίκη στη Χοραμσάρ επιτεύχθηκε χάρη στις θυσίες και την πίστη των Ιρανών μαχητών υπό την ηγεσία του Αγιατολάχ Χομεϊνί, γεγονός που – όπως αναφέρεται – ανέτρεψε τους σχεδιασμούς των αντιπάλων της χώρας εκείνη την περίοδο.

Army vows all-out readiness against any enemy threat or aggressionhttps://t.co/VgHekRdzcH pic.twitter.com/HKOAnUP75N — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) May 23, 2026

Ο στρατός υπογράμμισε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν σήμερα σε διαρκή επιφυλακή, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα του πολέμου Ιράν – Ιράκ, γνωστού στη χώρα ως «Ιερή Άμυνα».

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην ηγεσία του Αγιατολάχ Σεγιέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την κυριαρχία του Ιράν απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικότητας.