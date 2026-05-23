Κόσμος

Φλόριντα: Νεκρή 50χρονη γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από δύο πίτμπουλ έξω από το σπίτι της

Ο άνδρας της είδε τα δύο σκυλιά να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό
φλόριντα
Η στιγμή που η γυναίκα δέχεται την επίθεση
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγικό θάνατο είχε μία 50χρονη γυναίκα στη Φλόριντα, η οποία στην προσπάθειά της να προστατεύσει το μικρό της σκυλάκι από δύο πίτμπουλ, αυτά της επιτέθηκαν και τη σκότωσαν.

Σύμφωνα με το WESH 2 News, ο άνδρας της 50χρονης επέστρεψε στο σπίτι τους στη Φλόριντα λίγο μετά τη 1 μ.μ. όταν διαπίστωσε ότι η σύζυγός του και το κατοικίδιό τους δεν ήταν εκεί.

Λίγα λεπτά αργότερα άκουσε τις κραυγές της και είδε τα δύο σκυλιά να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό. Παρά τις προσπάθειές του να σταματήσει την αιμορραγία, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ένα βίντεο από κάμερα γείτονα, που φέρεται να καταγράφηκε λίγο πριν την επίθεση και μεταδόθηκε από το FOX35, δείχνει τη γυναίκα να περπατά κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό της σκύλο, λίγα μόλις βήματα πριν την επίθεση.

Γείτονες αναφέρουν ότι τα δύο πίτμπουλ ήταν γνωστά για επιθετική συμπεριφορά και συχνά κυκλοφορούσαν χωρίς κάποιον να τα επιβλέπει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα φέρεται επίσης να είχε προσπαθήσει προηγουμένως να βοηθήσει ένα από τα ζώα όταν το κολάρο του είχε σφηνώσει σε φράχτη. Οι Αρχές ελέγχου ζώων κατάσχεσαν τα δύο σκυλιά μετά το περιστατικό.

Ο σύζυγός της, Ντόνελ Σμιθ που ήρθε αντιμέτωπος με αυτό το θέαμα, δήλωσε συγκλονισμένος ότι «δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
276
125
96
95
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo