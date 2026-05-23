Γερμανία: Τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά στο Ντίσελντορφ – Πάνω από 50 τραυματίες

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το Σάββατο 23.05.2026 στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, αφήνοντας πίσω δεκάδες τραυματίες και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, σε διασταύρωση στα δυτικά του Ντίσελντορφ, με επιβάτες και περαστικούς να περιγράφουν σκηνές πανικού στη Γερμανία αμέσως μετά τη σύγκρουση των τραμ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ασθενοφόρα, πυροσβεστική και διασώστες έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση. Οι 28 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για περαιτέρω νοσηλεία, ενώ άλλοι 28 δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου, καθώς είχαν ελαφρύτερα τραύματα.

GERMANIA: Scontro tra due tram a Dusseldorf nel land della North Rhine–Westphalia: 27 feriti, nessuno è in pericolo di vita pic.twitter.com/oGCiIEIONz — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) May 23, 2026

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σοβαρές ζημιές στα δύο τραμ, ενώ οι διασώστες χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για αρκετή ώρα προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια τους επιβάτες.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς συνέβη το ατύχημα και αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή τεχνικό πρόβλημα.