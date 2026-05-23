Γερμανία: Τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά στο Ντίσελντορφ – Πάνω από 50 τραυματίες

Οι 28 από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία
23 May 2026, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: A damaged streetcar stands at the scene of the accident. Two streetcars collided head-on at the corner of Berliner Allee and Graf-Adolf-Straße for reasons that have not yet been clarified. According to the fire department, 27 people were injured, five of them seriously.
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το Σάββατο 23.05.2026 στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, αφήνοντας πίσω δεκάδες τραυματίες και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, σε διασταύρωση στα δυτικά του Ντίσελντορφ, με επιβάτες και περαστικούς να περιγράφουν σκηνές πανικού στη Γερμανία αμέσως μετά τη σύγκρουση των τραμ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ασθενοφόρα, πυροσβεστική και διασώστες έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση. Οι 28 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για περαιτέρω νοσηλεία, ενώ άλλοι 28 δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου, καθώς είχαν ελαφρύτερα τραύματα.

 

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σοβαρές ζημιές στα δύο τραμ, ενώ οι διασώστες χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για αρκετή ώρα προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια τους επιβάτες.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς συνέβη το ατύχημα και αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή τεχνικό πρόβλημα.

