Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για τον τερματισμό του πολέμου – Οι βασικοί όροι

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία το επόμενο 48ωρο
Αστυνομικός της ιρανικής αστυνομίας στην Τεχεράνη / Reuters

Ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου φαίνεται πως βρισκόμαστε καθώς ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη τίποτα, όμως οι πηγές αναφέρουν ότι αυτή είναι η πιο στενή προσέγγιση σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου.

Oι βασικοί όροι

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μονοσέλιδο, 14 σημείων μνημόνιο κατανόησης (MOU), το οποίο διαπραγματεύονται οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με Ιρανούς αξιωματούχους.

Το κείμενο προβλέπει:

  • Άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη 30ήμερης διαπραγμάτευσης για μια πλήρη συμφωνία.
  • Μακροχρόνιο μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, με διάρκεια που συζητείται μεταξύ 12 και 15 ετών.
  • Δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ πυρηνικό όπλο και να αποφεύγει δραστηριότητες σχετικές με weaponization.
  • Ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών ελέγχων από τον ΟΗΕ.
  • Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.
  • Αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, με σταδιακή άρση του ιρανικού περιορισμού στη ναυσιπλοΐα και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού.
