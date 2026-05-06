Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για τον τερματισμό του πολέμου – Οι βασικοί όροι

Ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου φαίνεται πως βρισκόμαστε καθώς ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη τίποτα, όμως οι πηγές αναφέρουν ότι αυτή είναι η πιο στενή προσέγγιση σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου.

Oι βασικοί όροι

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μονοσέλιδο, 14 σημείων μνημόνιο κατανόησης (MOU), το οποίο διαπραγματεύονται οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με Ιρανούς αξιωματούχους.

Το κείμενο προβλέπει: