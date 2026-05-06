Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον: Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Το ταξίδι στην Ιταλία μετά από 3,5 χρόνια σηματοδοτεί μία νέα αρχή
Κέιτ Μίντλετον
Κέιτ Μίντλετον / EPA / Φωτογραφία του Paul Mcerlane

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 3,5 χρόνια, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Ιταλία στο πλαίσιο της δράσης της για την παιδική ανάπτυξη. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην επιστροφή της σε πλήρη καθήκοντα, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο υγείας που περιλάμβανε τη διάγνωση καρκίνου και τη χημειοθεραπεία.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας κέιτ Μίνλετον δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνόδευσε τον σύζυγό της, Πρίγκιπας Γουίλιαμ, στη Βοστώνη για τα Earthshot Prize Awards. Το τελευταίο της σόλο ταξίδι ήταν στη Δανία, τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Κέιτ εισήχθη στο νοσοκομείο για σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο, γεγονός που την οδήγησε σε προληπτική χημειοθεραπεία και σε σημαντική απομάκρυνση από τη δημόσια ζωή.

Αν και ξεκίνησε μια σταδιακή επιστροφή στις δημόσιες εμφανίσεις εννέα μήνες αργότερα, επιβεβαιώνοντας τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρίσκεται σε ύφεση, μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιήσει κανένα επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό.
Την ερχόμενη Τετάρτη, ωστόσο, η πριγκίπισσα θα ταξιδέψει στη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας για μια διήμερη επίσκεψη εργασίας με το Royal Foundation Centre for Early Childhood, το οποίο ίδρυσε το 2021 και έχει χαρακτηρίσει ως «έργο ζωής».

Εκπρόσωπος του Παλάτι του Κένσινγκτον δήλωσε ότι η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επιστρέψει στα διεθνή ταξίδια: «Η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία την επόμενη εβδομάδα και να διερευνήσει από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης συνδυάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Guardian: Πώς η κρίση καυσίμων απειλεί τα ταξίδια και τις διακοπές μας – Στροφή σε κοντινούς προορισμούς
Τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί σε τιμή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απίθανο να «στεγνώσει» πλήρως η αγορά καυσίμων
Αεροπλάνο
«Μπλόκο» στον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό βάζει η Τενερίφη – Επιβάτες σε καραντίνα με μάσκες και μοναχικές βόλτες στο κατάστρωμα
O πρόεδροw της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων δεν θέλει το κρουαζιερόπλοιου να δέσει στην Τενερίφη μετά από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
κρουαζιερόπλοιο
Ο Τραμπ παίζει παιχνίδια με το Ιράν και την οικονομία: Αλλάζει θέσεις σαν τα πουκάμισα και τινάζει την παγκόσμια ασφάλεια
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ προς... διευκόλυσνη των διαπραγματεύσεων - Πανηγυρίζει η Τεχεράνη που βλέπει «νίκη»
O Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo