Κέιτ Μίντλετον: Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 3,5 χρόνια, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Ιταλία στο πλαίσιο της δράσης της για την παιδική ανάπτυξη. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην επιστροφή της σε πλήρη καθήκοντα, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο υγείας που περιλάμβανε τη διάγνωση καρκίνου και τη χημειοθεραπεία.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας κέιτ Μίνλετον δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνόδευσε τον σύζυγό της, Πρίγκιπας Γουίλιαμ, στη Βοστώνη για τα Earthshot Prize Awards. Το τελευταίο της σόλο ταξίδι ήταν στη Δανία, τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Κέιτ εισήχθη στο νοσοκομείο για σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο, γεγονός που την οδήγησε σε προληπτική χημειοθεραπεία και σε σημαντική απομάκρυνση από τη δημόσια ζωή.

Αν και ξεκίνησε μια σταδιακή επιστροφή στις δημόσιες εμφανίσεις εννέα μήνες αργότερα, επιβεβαιώνοντας τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρίσκεται σε ύφεση, μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιήσει κανένα επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Την ερχόμενη Τετάρτη, ωστόσο, η πριγκίπισσα θα ταξιδέψει στη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας για μια διήμερη επίσκεψη εργασίας με το Royal Foundation Centre for Early Childhood, το οποίο ίδρυσε το 2021 και έχει χαρακτηρίσει ως «έργο ζωής».

Εκπρόσωπος του Παλάτι του Κένσινγκτον δήλωσε ότι η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επιστρέψει στα διεθνή ταξίδια: «Η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία την επόμενη εβδομάδα και να διερευνήσει από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης συνδυάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών».