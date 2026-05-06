Αυστραλία: Η χώρα θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων

Απομονωμένη γεωγραφικά και διαθέτοντας μόνο δύο διυλιστήρια η Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αναταράξεις της παγκόσμιας τροφοδοσίας καυσίμων. H χώρα, η οποία δεν διαθέτει εθνικά αποθέματα, θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων για να προστατευθεί από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση που ενδέχεται να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

Αυτό το απόθεμα θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη προμήθεια ντίζελ και κηροζίνης, σύμφωνα με τον Άντονι Αλμπάνεζι. Η Αυστραλία είναι ένα από τα λίγα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που δεν διαθέτει εθνικό απόθεμα στα καύσιμα, υπενθύμισε ο Αυστραλός υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.

«Απόλυτή μας προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε την Αυστραλία από τις χειρότερες επιπτώσεις αυτής της κρίσης», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, παραμένει ουσιαστικά κλειστό για τη ναυσιπλοΐα μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν η Αυστραλία παρουσιάσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

«Εξετάσαμε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προετοιμαστεί καλύτερα η Αυστραλία να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ», σημείωσε ο Μπόουεν. «Γνωρίζουμε ότι το διεθνές πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο ασταθές και όχι το αντίστροφο», πρόσθεσε.