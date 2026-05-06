Επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της CMA CGM στα Στενά του Ορμούζ

Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος
Moen Island, currently named CMA CGM San Antonio, the vessel CMA CGM said which was the target of an attack while transiting the Strait of Hormuz on Tuesday.
Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της γαλλικής CMA CGM / Reuters

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, που φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, έγινε στόχος επίθεσης χθες, Τρίτη (06.05.2026), στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί η CMA CGM.

Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.

