Κόσμος

Νότια Κορέα: Νεκρός ο δικαστής που επέβαλε βαρύτερη ποινή φυλάκισης στην πρώην πρώτη κυρία της χώρας

Ο δικαστής αύξησε την ποινή της φυλάκισης των 20 μηνών σε 4 χρόνια
Yonhap via REUTERS
Yonhap via REUTERS

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Δικαστής στη Νότια Κορέα που είχε υπερδιπλασιάσει την ποινή φυλάκισης της πρώην πρώτης κυρίας της χώρας σε δεύτερο βαθμό την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε νεκρός, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.

Ο δικαστής Σιν Τζονγκ-ο βρέθηκε «χωρίς τις αισθήσεις του γύρω στη 01.00 το πρωί (19:00 ώρα Ελλάδας χθες, Τρίτη 5/5/2026)…στο Εφετείο της Σεούλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ερευνητής από το αστυνομικό τμήμα του Σεότσο στη Νότια Κορέα, με την υπόθεση να εγείρει ερωτήματα.

Ο Σιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, πρόσθεσε ο ερευνητής, διευκρινίζοντας ότι «τίποτα δεν υποδεικνύει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια». Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σιν άφησε επιστολή αυτοκτονίας, κάτιόμως που διέψευσε ο ερευνητής.

Τον περασμένο μήνα, ο Σιν Τζονγκ είχε προεδρεύσει της δίκης στο εφετείο της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χε, 53 ετών, κρίνοντάς την ένοχη για χειραγώγηση της τιμής μετοχών και για διαφθορά, αυξάνοντας την ποινή της φυλάκισης των 20 μηνών σε 4 χρόνια κάθειρξης.

Το Εφετείο ανέτρεψε την αθωωτική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για την κατηγορία της χειραγώγησης των τιμών μετοχών.

Ο Σιν Τζονγκ-ο είχε δηλώσει ότι η Κιμ Κέον Χε «δεν παραδέχθηκε την ενοχή της και αντ’ αυτού κατέφευγε συνεχώς σε δικαιολογίες».

Η Κιμ είναι η σύζυγος του πρώην προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γεολ, που αποπέμφθηκε ύστερα από την καταστροφική του απόπειρα να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στα τέλη του 2024, για την οποία βρίσκεται τώρα στη φυλακή.

Ο ερευνητής της αστυνομίας δήλωσε σήμερα ότι η οικογένεια του δικαστή, «συντετριμμένη», ζητά να γίνει σεβαστή η προσωπική τους ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Guardian: Πώς η κρίση καυσίμων απειλεί τα ταξίδια και τις διακοπές μας – Στροφή σε κοντινούς προορισμούς
Τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί σε τιμή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απίθανο να «στεγνώσει» πλήρως η αγορά καυσίμων
Αεροπλάνο
«Μπλόκο» στον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό βάζει η Τενερίφη – Επιβάτες σε καραντίνα με μάσκες και μοναχικές βόλτες στο κατάστρωμα
O πρόεδροw της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων δεν θέλει το κρουαζιερόπλοιου να δέσει στην Τενερίφη μετά από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
κρουαζιερόπλοιο
Ο Τραμπ παίζει παιχνίδια με το Ιράν και την οικονομία: Αλλάζει θέσεις σαν τα πουκάμισα και τινάζει την παγκόσμια ασφάλεια
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ προς... διευκόλυσνη των διαπραγματεύσεων - Πανηγυρίζει η Τεχεράνη που βλέπει «νίκη»
O Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo