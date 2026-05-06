«Μπλόκο» στον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό βάζει η Τενερίφη – Επιβάτες σε καραντίνα με μάσκες και μοναχικές βόλτες στο κατάστρωμα

Πριν από ένα μήνα, ξεκινούσαν ένα ταξίδι ζωής σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου. Πλέον βρίσκονται κλειδωμένοι στις καμπίνες τους μέσα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με τον φόβο να μην μολυνθούν από χανταϊό, συμπτώματα του οποίου εμφάνισαν συνεπιβάτες τους, και χάσουν την ζωή τους όπως τρεις άλλοι.

Εκατοντάδες επιβάτες είναι παγιδευμένοι στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό και περιμένουν να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας και συγκεκριμένα στην Τενερίφη για να καταφέρουν να βγουν από αυτό το «πλοίο της κόλασης» και να ξεφύγουν από τον θανατηφόρο ιό.

Οι τελευταίες εξελίξεις όμως που μιλάνε για επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού που βρίσκονται μέσα στο πλοίο, αλλάζουν τα δεδομένα με τον πρόεδρο της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων να μην αποδέχεται τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου.

Σχεδόν 150 επιβάτες περνάνε τις μέρες τους εγκλωβισμένοι στις καμπίνες τους και χωρίς να έχουν τίποτα να κάνουν. Αντί για τις προγραμματισμένες συναντήσεις με φάλαινες, δελφίνια και πιγκουίνους, τοπία από παγωμένες εκτάσεις, πανύψηλα βράχια και καταπράσινους λόφους κάθονται και κοιτάνε το ταβάνι χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι τους περιμένει.

Όπως είπαν επιβάτες που μίλησαν στο CNN, αυτές τις μέρες απασχολούνται διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες, πίνοντας ζεστά ροφήματα και ούτω καθεξής. Αυτοί παραλαμβάνουν τα γεύματά τους στις καμπίνες τους και μπορούν να κάνουν μοναχικούς περιπάτους στα καταστρώματα για καθαρό αέρα, χωρίς όμως να συγκεντρώνονται σε κοινόχρηστους χώρους.

Το ξέσπασμα του χανταϊού και η αβέβαιη άφιξη στην Τενερίφη

Μετά από την εμφάνιση του χανταϊού, ο οποίος προκαλεί κόπωση, πυρετό και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε οργανική ανεπάρκεια και θάνατο, τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει.

Πριν λίγο οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν ότι εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο. Αυτά είναι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Μετά από αυτή την επιβεβαίωση ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων αρνείται να δεχτεί το κρουαζιερόπλοιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και ζητά επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουμε το κοινό ή να εγγυηθούμε την ασφάλειά του», τόνισε ο Κλαβίχο, πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Εξάλλου τρία από τα ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη και οδηγήθηκαν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο για να απομακρυνθούν από τη χώρα, σημείωσε ο ΠΟΥ.

Χθες, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους». Αφού φτάσει το πλοίο (σε τρεις με τέσσερις ημέρες) ήταν κανονισμένο ιατρικές ομάδες να εξετάσουν επιβάτες και πλήρωμα και στη συνέχεια όλοι να αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους.

Η καθημερινότητα των εγκλωβισμένων

Πολλοί από τους επιβάτες προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την αβεβαιότητα, μερικοί από αυτούς προσφέρουν μια ματιά στη ζωή τους μέσω αναρτήσεων στα social media.

Ο Kasem Hato, ένας ταξιδιωτικός vlogger, έχει δημοσιεύσει βίντεο από το κατάστρωμα του πλοίου που βλέπουν προς μια μακρινή στεριά.

«Αυτό που μπορείτε να δείτε μπροστά μας εκεί είναι η χώρα του Πράσινου Ακρωτηρίου, αλλά δεν μας επιτρέπεται να αποβιβαστούμε εκεί», λέει στα αραβικά καθώς δείχνει την ακτογραμμή της δυτικοαφρικανικής χώρας – η οποία υποτίθεται ότι ήταν ο τελικός σταθμός του πλοίου.

Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να μείνουν απομονωμένοι, ενώ έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα υγιεινής. Ωστόσο, παρά τις περιστάσεις, ο ταξιδιωτικός πράκτορας Oceanwide Expeditions λέει ότι οι επιβάτες παραμένουν ψύχραιμοι.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι στο πλοίο αντιμετωπίζουν το θέμα πολύ ψύχραιμα», λέει ο Hato, σε ένα από τα βίντεο που έχει δημοσιεύσει από το κατάστρωμα με θέα το νερό και από μέσα στην καμπίνα του. Απορρίπτει επίσης τυχόν φόβους για κλιμάκωση της επιδημίας.

«Αυτός ο ιός δεν είναι καινούργιος στον κόσμο. Αν επρόκειτο να γίνει επιδημία, θα είχε συμβεί πριν από πολύ καιρό», λέει.

Ο καπετάνιος του πλοίου μίλησε και στο BBC για το πώς ζει ο ίδιος αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση.

Ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο υποψιάζεται ότι έχει συμβεί στο πλοίο, η Maria Van Kerkhove, υπηρεσιακή διευθύντρια διαχείρισης επιδημιών και πανδημιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), πιστεύει ότι αυτό είναι πιθανό να έχει συμβεί μόνο μεταξύ πολύ στενών επαφών, όπως παντρεμένα ζευγάρια και άτομα που παρέχουν ιατρική περίθαλψη. Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι πολύ χαμηλός, λέει.

Δύο από τους επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ζευγάρι. Μεταξύ αυτών που είναι άρρωστοι και αναμένεται να εκκενωθούν σύντομα είναι ένα άτομο που «συνδέεται» με τον τρίτο νεκρό, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ το άλλο είναι γιατρός.

Επιβάτης που μίλησε στο CNN, ο Jake Rosmarin, είπε ότι εκτός από εκείνους που αρρώστησαν, «όλοι οι άλλοι στο πλοίο είναι καλά και παραμένουν σε καλή διάθεση». Τόνισε τις προσπάθειες που κατέβαλε το πλήρωμα για να διατηρήσει τους επιβάτες ασφαλείς, ενημερωμένους και άνετους.

Το πλήρωμα αφιερώνει χρόνο φροντίζοντας τους επιβάτες και απολυμαίνοντας το πλοίο, σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό πράκτορα και τον ΠΟΥ. Ο Hato δήλωσε στο CNN ότι ο καπετάνιος και η διοίκηση του πλοίου ενημερώνουν τους επιβάτες για νέες πληροφορίες καθώς αυτές έρχονται.

«Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις συστάσεις που έχουμε λάβει, όπως η μείωση της άμεσης επαφής με άλλους επιβάτες και η απολύμανση των χεριών μας όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε ο Hato.

«Οι μέρες μας κυλούν σχεδόν κανονικά», πρόσθεσε, λέγοντας ότι το ηθικό στο πλοίο παρέμεινε υψηλό. «Προσπαθούμε να παραμείνουμε απασχολημένοι διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες, πίνοντας ζεστά ροφήματα και ούτω καθεξής».

Ο Rosmarin είπε ότι μεταφέρθηκαν στο πλοίο πρόσθετες ιατρικές προμήθειες και εφόδια και ότι οι επιβάτες λάμβαναν προφυλάξεις όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση κοινωνικών αποστάσεων.

Οι επιβάτες μπορούν να παραλαμβάνουν τα γεύματά τους στις καμπίνες τους και μπορούν να κάνουν μοναχικούς περιπάτους στα καταστρώματα για καθαρό αέρα, αλλά δεν μπορούν να συγκεντρώνονται σε κοινόχρηστους χώρους, πρόσθεσε.

«Νιώθω καλά, παίρνω λίγο καθαρό αέρα και συνεχίζω να τρέφομαι καλά και να με φροντίζει το πλήρωμα του πλοίου», έγραψε ο Rosmarin.

Οι εξελίξεις είναι συνεχείς με τους επιβάτες να είναι αβέβαιοι για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες μετά το «μπλόκο» της Τενερίφης.