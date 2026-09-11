Axios: Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα να επιτεθεί στους Χούθι της Υεμένης – «Θα το ξαναέκανα», λέει για τον πόλεμο στο Ιράν

Αρνητικός ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά και από τα δύο τηλεφωνήματα του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στα οποία τον παρότρυνε να βομβαρδίσει την Υεμένη και το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά (Χούθι), όπως αναφέρει το Axios επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το αίτημα, κατά τις πηγές αυτές, οι οποίες διευκρίνισαν ακόμη πως η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθι επί του παρόντος, κατά το δημοσίευμα.

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Βέβαια οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των ΗΠΑ σε Ιρανικούς στόχους δεν έχουν σταματημό, όπως και οι απαντήσεις των Φρουρών της Επανάστασης με επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα»

Παράλληλα στην τελευταία του συνέντευξη ο Τραμπ φάνηκε για ακόμα μία φορά αμετανόητος για την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνεχιζόμενη σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες για το κόμμα του.

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«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση για το αν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, μια σύγκρουση που μπορεί να έχει επιπτώσεις για τους ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο του Fox News, Λόρα Ίνγκραχαμ, ο Τραμπ ερωτήθηκε εάν θα επέλεγε διαφορετικά, δεδομένου του πολιτικού κόστους που ενδέχεται να έχει ο πόλεμος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Δεν πιστεύω στη λέξη «μετάνοια». Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου», απάντησε, για να προσθέσει με έμφαση: «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα».

Q: Any regrets about Iran?



Trump: I don't believe in the word "regret."pic.twitter.com/cia03v2rvz — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου.

«Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε, ενώ επανέλαβε τη δήλωση που έκανε την Τετάρτη ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», οπότε και θα πέσουν οι τιμές στο πετρέλαιο και σε άλλα είδη.

Q: What do you say to all the young men who supported you in 2024?



Trump: They still do.



Q: Some of them are demoralized.



Trump: I don't think they're demoralized. I think they're very proud of the fact I'm not letting Iran have a nuclear weapon.pic.twitter.com/vdt7zq7uMz — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ζήτημα για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των εκλογών.

«Τελειώνει αμέσως μετά τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.