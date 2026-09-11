Κόσμος

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα να επιτεθεί στους Χούθι της Υεμένης – «Θα το ξαναέκανα», λέει για τον πόλεμο στο Ιράν

Σε τελευταία του συνέντευξη ο Τραμπ φάνηκε για ακόμα μία φορά αμετανόητος για την έναρξη του πολέμου, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου
τραμπ
ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν / REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αρνητικός ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά και από τα δύο τηλεφωνήματα του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στα οποία τον παρότρυνε να βομβαρδίσει την Υεμένη και το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά (Χούθι), όπως αναφέρει το Axios επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το αίτημα, κατά τις πηγές αυτές, οι οποίες διευκρίνισαν ακόμη πως η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθι επί του παρόντος, κατά το δημοσίευμα.

Βέβαια οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των ΗΠΑ σε Ιρανικούς στόχους δεν έχουν σταματημό, όπως και οι απαντήσεις των Φρουρών της Επανάστασης με επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα»

Παράλληλα στην τελευταία του συνέντευξη ο Τραμπ φάνηκε για ακόμα μία φορά αμετανόητος για την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνεχιζόμενη σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες για το κόμμα του.

«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση για το αν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, μια σύγκρουση που μπορεί να έχει επιπτώσεις για τους ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο του Fox News, Λόρα Ίνγκραχαμ, ο Τραμπ ερωτήθηκε εάν θα επέλεγε διαφορετικά, δεδομένου του πολιτικού κόστους που ενδέχεται να έχει ο πόλεμος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Δεν πιστεύω στη λέξη «μετάνοια». Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου», απάντησε, για να προσθέσει με έμφαση: «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου.

«Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε, ενώ επανέλαβε τη δήλωση που έκανε την Τετάρτη ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», οπότε και θα πέσουν οι τιμές στο πετρέλαιο και σε άλλα είδη.

Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ζήτημα για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των εκλογών.

«Τελειώνει αμέσως μετά τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
129
124
106
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αυστρία: Η ανατριχιαστική περιγραφή του 51χρονου για τον θάνατο της συζύγου μετά από βιασμό – «Την δούλεψα πλήρως»
Τι κατέθεσε η αδελφή του για το ζευγάρι - «Θα τη μεθύσω καλά, μετά θα μπορέσεις να την πάρεις ξανά άγρια» έλεγε στους πελάτες του καθώς την εξέδιδε για 500 ευρώ την φορά
Αυστρία: Η ανατριχιαστική περιγραφή του 51χρονου για τον θάνατο της συζύγου μετά από βιασμό – «Την δούλεψα πλήρως»
11η Σεπτεμβρίου: Πώς η Gen Z μαθαίνει για τον εφιάλτη που δεν έζησε και που άλλαξε τον κόσμο
25 χρόνια συμπληρώνονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους, όταν τρομοκράτες της Αλ Κάιντα έριξαν αεροπλάνα στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο
25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου
Συγκλονιστικά βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ σε υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ - Καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ
Επιτέθηκαν στην οροσειρά Αλί αλ-Ταχέρ όπου η Χεζμπολάχ πιστεύεται ότι είχε κατασκευάσει ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και αποθήκες όπλων
λιβανος εκρηξη
Newsit logo
Newsit logo