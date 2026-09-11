Στενά του Ορμούζ: Εικόνες οικολογικής καταστροφής μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς – Πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων

Πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες, που εξετάστηκαν την Πέμπτη (10.09.2026) από το Γαλλικό Πρακτορείο, εικονίζουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονταν με τους Φρουρούς Επανάστασης του Ιράν.

Από την άλλη, η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, λίγες ώρες μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ σε στόχους του Ιράν, τράβηξε στιγμιότυπο την Τετάρτη που δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

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Λίγες ώρες μετά, αυτά τα καφέ ίχνη μετατράπηκαν σε σκουρόχρωμα ελικοειδή ίχνη.

Εκτιμάται πως πρόκειται για διαρροές καυσίμων, κατά την ανάλυση του AFP με βάση τις εικόνες αυτές και όσα είπαν ερευνητές και ειδικοί με τους οποίους επικοινώνησε, σε περιοχή όπου υπάρχουν κοραλλιογενείς ύφαλοι και τοποθεσίες εγγεγραμμένες στον κατάλογο Ραμσάρ για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες από μόνες τους δεν αρκούν για να διαπιστωθεί με υψηλό βαθμό βεβαιότητας η παρουσία υδρογονανθράκων και η ακριβής προέλευσή τους.

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Όμως «ισχυρές ενδείξεις» αφήνουν να εννοηθεί πως πρόκειται για «μόλυνση» πιθανόν προερχόμενη από «πλοία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βενσάν Κερμπόλ, υπεύθυνος για την δορυφορική παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών στη γαλλική εταιρεία CLS.

Οι εικόνες δείχνουν «πιθανότατα πετρελαιοκηλίδες», σημείωσε επίσης ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος (CEOBS), μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τη Βρετανία.

Η εκτίμησή του βασίζεται στην όψη, τη μορφολογία και τη διασπορά τους, καθώς και στην απουσία ενδείξεων για εξάπλωση φυτοπλαγκτόν ή άλγης, εξήγησε.

Η SkyTruth, αμερικανική εταιρεία παρακολούθησης του περιβάλλοντος, εκτίμησε επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για υδρογονάνθρακες.

Αν πρόκειται για καύσιμα «ορισμένης πτητικότητας», οι κηλίδες αυτές θα μπορούσαν «να εξατμιστούν σε τρεις ως τέσσερις ημέρες», σύμφωνα με τον κ. Κερμπόλ — αν πρόκειται όμως για πετρέλαιο, πολύ πιο πυκνό, θα παραμείνουν πολύ περισσότερο.

Δυο από τα ίχνη μοιάζουν να αρχίζουν από τα σημεία όπου είχαν εκπέμψει τα τελευταία σήματα εντοπισμού θέσης τα δεξαμενόπλοια Riesco και Kylo προτού βυθιστούν, αντίστοιχα την 8η και την 5η Σεπτεμβρίου.

H στιγμή που το πλοίο Riesco ξεκίνησε να βυθίζεται / U.S. Central Command/Handout via REUTERS

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια την 8η Σεπτεμβρίου, τα τέσσερα από τα οποία βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Ανάμεσα στα σκάφη που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ ήταν το Riesco, δεξαμενόπλοιο μήκους 240 μέτρων, που βυθίστηκε αφού πήρε φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

«Λαμβανομένων υπόψη της τοποθεσίας και της χρονικής ακολουθίας» των γεγονότων, το Riesco «πιθανόν» είναι μια από τις πηγές της μόλυνσης, σύμφωνα με τον κ. Μόρλαντ του CEOBS.

M/T Riesco sinks in the Gulf of Oman, Sept. 8, after being destroyed by CENTCOM forces in response to attempted IRGC attacks on a U.S. Navy warship. pic.twitter.com/EkmG8uyMT9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

Το τελευταίο σήμα για τη θέση του πλοίου που είναι διαθέσιμο στον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της ναυτιλίας MarineTraffic εστάλη την Τετάρτη στη 01:00 (ώρα Ελλάδας), ακριβώς στο σημείο όπου ξεκινά η πετρελαιοκηλίδα που βρίσκεται πιο κοντά στις ακτές.