Η Ryanair αμφισβητεί ότι ο Σέρβος επιβάτης βγήκε από το παράθυρο του αεροσκάφους στην πτήση «θρίλερ» στην Ελλάδα

Δύο μήνες μετά της πτήση «θρίλερ» της Ryanair κατά την οποία ο 61χρονος Σέρβος επιβάτης «ρουφήχτηκε» από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφους και βρέθηκε ο μισός εκτός του αεροπλάνου, η αεροπορική εταιρεία έρχεται να τον διαψεύσει.

Αμερικανοί ερευνητές διερευνούν το περιστατικό στο οποίο ο 61χρονος Λιούμπισα Κάροβιτς, τραυματίστηκε σοβαρά όταν το παράθυρο δίπλα του έσπασε εν ώρα πτήσης της Ryanair από την Ελλάδα προς τη Γερμανία τον περασμένο Ιούλιο. Από την πλευρά της ωστόσο, η αεροπορική δήλωσε ότι θα «αμφισβητήσει» το γεγονός ότι οποιοδήποτε μέρος του σώματος του επιβάτη αναρροφήθηκε έξω όταν ένα παράθυρο σε ένα από τα αεροσκάφη της.

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Ο δικηγόρος του Κάροβιτς δήλωσε ότι ο Σέρβος επιχειρηματίας τραβήχτηκε μέσα στο αεροσκάφος αφού το κεφάλι και το δεξί του χέρι «ρουφήχτηκαν» έξω από το παράθυρο του Boeing 737 λόγω της ξαφνικής αποσυμπίεσης. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία θα «αμφισβητήσει» αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας σε δημοσιογράφους μετά την ετήσια γενική συνέλευση (AGM) της αεροπορικής εταιρείας στο Δουβλίνο την Πέμπτη (10.09.2026) ότι ο Κάροβιτς «σίγουρα παρασύρθηκε προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε από το παράθυρο».

Σύμφωνα με τον Guardian, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) στις ΗΠΑ ηγείται της έρευνας για το ατύχημα, μαζί με την Boeing, τον κατασκευαστή κινητήρων GE και την Ryanair. Ο Ο’Λίρι από την πλευρά του ανέφερε: «Δεν είχε βγει μέρος του από το παράθυρο. Μέρος του προσώπου του δεν βγήκε από το παράθυρο. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο, αλλά σίγουρα παρασύρθηκε προς το παράθυρο σε πολύ δραματικές συνθήκες».

Είπε επίσης ότι ο επιβάτης είχε «δεθεί με τη ζώνη στο κάθισμα», προσθέτοντας: «Σίγουρα στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε ότι αυτός ή οποιοδήποτε μέρος της ανατομίας του θα λυγίσει έξω από το παράθυρο». Ο Ο’Λίρι τόνισε ότι «δεν προσπαθεί να το υποβαθμίσει» και ότι η αεροπορική εταιρεία «θα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα της έκθεσης του NTSB».

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Ryanair boss' wild rant disputes that passenger was sucked out window – then compares other airlines to 'rapists' https://t.co/qUFFnxXgch pic.twitter.com/l9V92ZsbgS — New York Post (@nypost) September 10, 2026

Σε συνέντευξή του στον Guardian , ο 61χρονος Κάροβιτς είπε ότι πίστευε ότι η ζώνη ασφαλείας του τον κράτησε μέσα στο αεροπλάνο καθώς λιποθύμησε, ενώ η σύζυγός του, Σβετλάνα, είπε ότι ένας επιβάτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, καθώς παρακολουθούσε τον σύζυγό της «να μπαίνει και να βγαίνει από το αεροπλάνο κατά το ήμισυ».

Είπε ότι ο άγνωστος άνδρας επιβάτης, που πιστεύεται ότι ήταν Αλβανός, «έκανε ό,τι μπορούσε για να τον φέρει μέσα και στη συνέχεια προσπάθησε να μπλοκάρει το παράθυρο, πρώτα με μια τσάντα που ρουφήχτηκε αμέσως και στη συνέχεια με μια βαλίτσα, κάτι που λειτούργησε».

Εν τω μεταξύ, περίπου το ένα τρίτο των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ψήφισε κατά της τελευταίας συμφωνίας αμοιβής του O’Leary, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Το πακέτο, που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι, θα του έδινε δικαιώματα προαίρεσης σε 10 εκατομμύρια μετοχές εάν επιτύχει τους στόχους κερδών και τιμής μετοχής και παραμείνει στο τιμόνι του ιρλανδικού αερομεταφορέα μέχρι το 2032.

Η Ryanair δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει αργότερα τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, οι οποίες ενέκριναν τη συμφωνία με περίπου 2-1.

Ο Ο’Λίρι συνέχισε επίσης να αμφισβητεί την εκδοχή του βρετανικού παρόχου υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, National Air Traffic Services (Nats), σχετικά με τους λόγους της τελευταίας βλάβης, η οποία διέκοψε τα ταξίδια εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών που πετούσαν προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο και ακυρωσε περισσότερες από 2.100 πτήσεις.

Ο Μάρτιν Ρόλφ, επικεφαλής των Nats, δήλωσε στο BBC την Τρίτη: «Αυτό θα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας». Συνεχίζοντας τη μακρά «βεντέτα» του εναντίον του Ρολφ, ο Ο’Λίρι τον κατηγόρησε ότι «λέει ψέματα για να σώσει το τομάρι του».

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε ότι η Nats είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις ομάδες της την Τρίτη ότι ο λόγος ήταν ένα «ψευδές σχέδιο πτήσης». Ένα ξεχωριστό πρόβλημα με το σχέδιο πτήσης προκάλεσε διακοπή το 2023 .

Η Nats δήλωσε ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων, αλλά δεν ήταν το ίδιο σφάλμα με εκείνα που προκάλεσαν διακοπές και μαζικές διαταραχές το 2023 και το 2025.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Αεροπορίας, Κιρ Μάδερ, δήλωσε ότι η Nats «αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το σύστημα επεξεργασίας πτήσεων στο κέντρο Swanwick, το οποίο επηρέαζε τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα στους ελεγκτές».

Είπε ότι η επιδιόρθωση «απαιτήθηκε χρόνος, καθώς τα συστήματα έπρεπε να δοκιμαστούν για να διασφαλιστεί ότι είχαν ανακάμψει πλήρως και ότι οι λειτουργίες μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην κανονικότητα». Ο Nats, πρόσθεσε, «επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα και δεν πιστεύει ότι σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο».

Ο Nats αναμένεται να υποβάλει έκθεση την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι υπουργοί έχουν δώσει εντολή στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να διεξάγει ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Ο Ο’Λίρι προκάλεσε περαιτέρω οργή συγκρίνοντας τους ανταγωνιστές του με «βιαστές», έναν όρο που χρησιμοποιεί για ορισμένους αντιπάλους του από τη δεκαετία του 2000, αλλά λιγότερο συχνά δημόσια τα τελευταία χρόνια.

Είπε στους δημοσιογράφους ότι ο κόσμος «αγωνίζεται απεγνωσμένα να βρει τις χαμηλές τιμές της Ryanair επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πετάει με τους βιαστές με τα ακριβά εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη». Αφού επανέλαβε τα σχόλια για τους «βιαστές με τα ακριβά εισιτήρια» και όταν αμφισβητήθηκε το κατά πόσον αυτή ήταν η κατάλληλη διατύπωση, ο Ο’Λίρι είπε στους δημοσιογράφους: «Απολύτως».

Τι συνέβη στην πτήση

Το συγκλονιστικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 στην πτήση από Θεσσαλονίκη για το Μέμιγκεν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το παράθυρο δίπλα στη θέση του 61χρονου, έσπασε όταν ένα μέρος του κινητήρα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε, κατά τη διάρκεια της πτήσης, και το χτύπησε με τεράστια δύναμη.

Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, μετά το δραματικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο, το οποίο έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα εκτός αεροπλάνου.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο το οποίο βγήκε μέσα από τον κινητήρα, όπως φαίνεται στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε αυτό το αντικείμενο, το οποίο μάλλον είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: 1 Αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς το σημείο όπου φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε η θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής του αστοχίας» εξηγεί ο πραγματογνώμονας Χρήστος Γκλαβόπουλος.

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η Ryanair αναφέρει. «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί, στις 09:53 (τοπική ώρα)».