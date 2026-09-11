Λίβανος: Συγκλονιστικά βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ σε υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ – Καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ

Βίντεο από τεράστια Ισραηλινή επίθεση κατά της Χεζμπολάχ κυκλοφόρησε στα social media δείχνοντας τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός καταστρέφει υπόγεια υποδομή της Χεζμπολάχ στην οροσειρά Αλί αλ-Ταχέρ, μια στρατηγικής σημασίας τοποθεσία στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα αξιωματούχοι να προσθέτουν ότι η επιχείρηση αυτή εδραίωσε τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» της χώρας στην περιοχή.

Η οροσειρά Αλί αλ-Ταχέρ στον Λίβανο, περίπου 15 χλμ. (10 μίλια) από τα ισραηλινά σύνορα, έχει καταστεί μία από τις πιο αμφισβητούμενες περιοχές του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ πιστεύεται ότι είχε κατασκευάσει εκεί ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και αποθήκες όπλων τον Ιούλιο, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο ανώνυμες πηγές των λιβανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

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Μάλιστα σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), αμέσως μετά τις εκρήξεις καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στον νότιο Λίβανο.

מצורף תיעוד מהשמדת התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר pic.twitter.com/GDHpR984An — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 10, 2026

Σε κοινή δήλωση, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσαν την Πέμπτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή προκειμένου να αποτρέψουν τη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, από το να επανακαθιερώσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη στην οροσειρά, με τους κραδασμούς και τον ήχο της έκρηξης να γίνονται αισθητοί σε ολόκληρη τη Ναμπατίε και τις γύρω περιοχές στο νότιο Λίβανο.

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Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του είχαν επιτύχει τον «επιχειρησιακό έλεγχο» της οροσειράς, τόσο στην επιφάνεια όσο και υπόγεια, πριν προχωρήσουν στην αποσυναρμολόγηση της υποδομής. Το δίκτυο εκτεινόταν σε μήκος άνω των 2 χλμ. (λίγο πάνω από 1 μίλι) και περιλάμβανε δεκάδες ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και αντιαρματικούς πυραύλους, νάρκες και εκρηκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

The Israeli army releases footage showing the destruction of Hezbollah’s underground infrastructure at Ali al-Taher Ridge in southern Lebanon. pic.twitter.com/0EUJfmDlFW — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2026

Ο στρατός ανέφερε ότι εντός της υπόγειας υποδομής εντοπίστηκε ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα «Μπαντρ» της Χεζμπολάχ. Το συγκρότημα περιλάμβανε κέντρα διοίκησης, αποθήκες όπλων και χώρους διαμονής που επέτρεπαν στους μαχητές να παραμένουν υπόγεια για παρατεταμένες περιόδους, ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα ότι θα αντιδρούσε με σφοδρότητα εάν συνεχίζονταν οι ισραηλινές επιθέσεις στην οροσειρά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις και οι χερσαίες επιχειρήσεις γύρω από την οροσειρά Αλί αλ-Ταχέρ συνεχίστηκαν παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο, αφού το Ισραήλ ανέκτησε τον έλεγχο του γειτονικού Κάστρου Μπόφορτ και μέρους των υψωμάτων από τα οποία επιβλέπεται μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ.

Footage shows the demolition of Hezbollah's tunnels beneath the Ali Taher Ridge in southern Lebanon by the IDF tonight. pic.twitter.com/dpFDSok54n — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 10, 2026

Ένα πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μετά την εκεχειρία του Ιουνίου, μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, χωρίς διαπραγματεύσεις με τη Χεζμπολάχ, προέβλεπε τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο, ενώ τα λιβανικά στρατεύματα θα αφοπλίζουν τη Χεζμπολάχ.

Η διαδικασία έχει όμως σταματήσει, καθώς η Χεζμπολάχ αρνείται να παραδώσει τα όπλα της και το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα αποσυρθεί έως ότου η οργάνωση αφοπλιστεί.

Από το 2023, το Ισραήλ έχει εισβάλει στο νότιο Λίβανο και έχει καταλάβει αρκετές στρατηγικές θέσεις, καταλαμβάνοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης, τις οποίες, όπως δηλώνει όλο και πιο συχνά, χρειάζεται για να διατηρήσει μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας μεταξύ του Ισραήλ και των θέσεων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.