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11η Σεπτεμβρίου 2001: Οι 19 τρομοκράτες που σκόρπισαν τον θάνατο – Οι πιλότοι και οι «αεροπειρατές-κομάντος» του Οσάμα Μπιν Λάντεν

Δορυφορική εικόνα με στήλη καπνού να υψώνεται από το σημείο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, μία ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν στους Δίδυμους Πύργους
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη
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Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 θα είναι για πάντα συνδεδεμένες με το όνομα του τότε ηγέτη της αλ Κάιντα, του Οσάμα μπιν Λάντεν. Πίσω από εκείνον βρισκόταν μια μικρή ομάδα από πρόσωπα που ενορχήστρωσαν τις επιθέσεις και φυσικά οι 19 τρομοκράτες που επιβιβάστηκαν στα αεροπλάνα και τα μετέτρεψαν σε ιπτάμενες βόμβες.

Πριν από 25 χρόνια, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης έγιναν το επίκεντρο ενός από τα πιο αποτρόπαια τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, που άφησε πίσω του σχεδόν 3.000 νεκρούς. Η τρομοκρατική επίθεση στα δύο κτίρια, στη Νέα Υόρκη και στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον εκτελέστηκε από 19 αεροπειρατές που κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκαφη και οδήγησαν τα τρία από αυτά σε πρόσκρουση στα προαναφερθέντα κτίρια.

Οι επιβάτες του τέταρτου αεροσκάφους, αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση των αεροπειρατών προκάλεσαν τη συντριβή του πριν αυτό φτάσει σε κατοικημένη περιοχή.

Οι πιλότοι και οι «αεροπειρατές – κομάντος»

Συνολικά, 19 άνδρες συμμετείχαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου. Βρίσκονταν σε τέσσερα αεροσκάφη. Τέσσερις ήταν εκπαιδευμένοι πιλότοι. Καθένας τους συνοδευόταν από τρεις έως πέντε αεροπειρατές που είχαν ως αποστολή να εξουδετερώσουν επιβάτες και πλήρωμα, ώστε να καταληφθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους.

Οι δράστες προέρχονταν από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Λίβανο και την Αίγυπτο. Οι ηγέτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν τους επέλεξαν το 2000 και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα στρατόπεδα της χώρας.

Όσοι επιλέχθηκαν ταξίδεψαν στη συνέχεια στη Σαουδική Αραβία, όπου εξασφάλισαν αμερικανικές βίζες, και κατόπιν στις ΗΠΑ, όπου περίμεναν την ημέρα της επίθεσης, γράφει το Skynews.

Πτήση 11 της American Airlines

Το πρώτο αεροσκάφος απογειώθηκε από το Logan International Airport της Βοστώνης με προορισμό το Λος Άντζελες. Στις 8:46 π.μ. συνετρίβη στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Πιλότος

Μοχάμεντ Άτα, 33 ετών, Αίγυπτος

Ο Μοχάμεντ Άτα θεωρείται ο βασικός οργανωτής και αρχηγός των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Μεγάλωσε σε αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον στην Αίγυπτο και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Αργότερα μετακόμισε στη Γερμανία και συνέχισε τις σπουδές του στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

Mohamed Atta
Mohamed Atta / State of Florida Division of Motor Vehicles via AP

Στο Αμβούργο φαίνεται ότι οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις έγιναν σταδιακά πιο ακραίες.
Στο τέμενος όπου προσευχόταν δημιούργησε έναν κύκλο ανθρώπων με παρόμοιες απόψεις, όπου γνώρισε δύο ακόμη από τους πιλότους της 11ης Σεπτεμβρίου, τον Μαρουάν αλ-Σεχί και τον Ζιάντ Τζάρα.

Οι τρεις άνδρες αποτέλεσαν τον πυρήνα αυτού που έγινε γνωστό ως «κύτταρο του Αμβούργου». Αργότερα ήρθαν σε επαφή με την Αλ Κάιντα και τον Οσάμα μπιν Λάντεν.

Ο Άτα έφτασε στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2000 και εκπαιδεύτηκε ως πιλότος στη νότια Φλόριντα. Πραγματοποίησε επίσης αρκετές πτήσεις με επιβατικά αεροσκάφη, προκειμένου να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιούνταν στην αεροπειρατεία.

Αεροπειρατές

Γουάιλ αλ-Σεχρί, 28 ετών, Σαουδική Αραβία

Ο Γουάιλ και ο Γουαλίντ αλ-Σεχρί ήταν αδέλφια από την Ασίρ, μια φτωχή περιοχή της Σαουδικής Αραβίας κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Ο Γουάιλ εργαζόταν ως δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο. Το 2000 ταξίδεψε στη Μεδίνα, αναζητώντας βοήθεια για προβλήματα ψυχικής υγείας. Μαζί με τον αδελφό του κατέληξε στο Αφγανιστάν, όπου στρατολογήθηκαν από την Αλ Κάιντα για να συμμετάσχουν στις επιθέσεις. Έφτασε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2001.

Γουαλίντ αλ-Σεχρί, 22 ετών, Σαουδική Αραβία

Ο μικρότερος αδελφός του Γουάιλ ταξίδεψε μαζί του στη Μεδίνα και από εκεί στο Αφγανιστάν.

Εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της Αλ Κάιντα πριν εξασφαλίσει αμερικανική βίζα και ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Τον Μάιο του 2001 ταξίδεψε από τη Φλόριντα στις Μπαχάμες μαζί με τον Σατάμ αλ-Σουκάμι. Είχαν κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος στη χώρα λόγω προβλημάτων με τις βίζες τους.

Τον Ιούλιο ταξίδεψε μόνος του στο Σαν Φρανσίσκο, μια κίνηση που θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς δεν είχε λάβει οδηγίες να πραγματοποιήσει πτήση επιτήρησης.

Σατάμ αλ-Σουκάμι, 25 ετών, Σαουδική Αραβία

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ριάντ. Σπούδαζε νομικά όταν στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα μαζί με τον Ματζέντ Μοκέντ και στάλθηκε στο Αφγανιστάν για τρομοκρατική εκπαίδευση.

Πριν από τη συμμετοχή του στην Αλ Κάιντα δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα θρησκευόμενος και, σύμφωνα με αναφορές, κατανάλωνε αλκοόλ.

Το διαβατήριό του βρέθηκε κοντά στο World Trade Center και παραδόθηκε στις αρχές λίγο πριν από την κατάρρευση των πύργων.
Αμπντουλαζίζ αλ-Ομάρι, 22 ετών, Σαουδική Αραβία

Προερχόταν επίσης από την Ασίρ. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Ισλαμικών Σπουδών Ιμάμ Μοχάμεντ μπιν Σαούντ και συχνά εκτελούσε καθήκοντα ιμάμη στο τέμενός του.

Ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη. Πιστεύεται ότι είχε διδαχθεί από τον ριζοσπάστη Σαουδάραβα κληρικό Σουλεϊμάν αλ-Αλβάν. Το τέμενος όπου προσευχόταν έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς ως χώρος που ευνοούσε τη ριζοσπαστικοποίηση.

Δορυφορική εικόνα του Πενταγώνου μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στην έδρα του αμερικανικού στρατού, κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου / Ουάσινγκτον, 15 Σεπτεμβρίου 2001
Δορυφορική εικόνα του Πενταγώνου μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στην έδρα του αμερικανικού στρατού, κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου / Ουάσινγκτον, 15 Σεπτεμβρίου 2001 / Vantor / Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Πτήση 175 United Airlines

Το δεύτερο αεροσκάφος ακολούθησε παρόμοια διαδρομή, από τη Βοστώνη προς το Λος Άντζελες. Μετά την αεροπειρατεία συνετρίβη στον νότιο πύργο του World Trade Center στις 9:03 π.μ.

Πιλότος

Μαρουάν αλ-Σεχί, 23 ετών, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο αλ-Σεχί μετακόμισε στη Γερμανία το 1996. Στο τέμενος Αλ Κουντς του Αμβούργου γνώρισε τον Μοχάμεντ Άτα και τον Ζιάντ Τζάρα.

Οι τρεις τους εντάχθηκαν τελικά στο δίκτυο της Αλ Κάιντα και εκπαιδεύτηκαν στο Αφγανιστάν.

Ο αλ-Σεχί ταξίδεψε στη Φλόριντα για εκπαίδευση πιλότου και απέκτησε άδεια πιλότου τον Δεκέμβριο του 2000. Συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό των επιθέσεων και πραγματοποίησε αρκετές πτήσεις επιτήρησης. Ήταν ο νεότερος από τους τέσσερις πιλότους της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αεροπειρατές

Φάγεζ Μπανιχαμάντ, 24 ετών, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ήταν ένας από τους δύο αεροπειρατές που προέρχονταν από τα ΗΑΕ.
Έφυγε από την οικογένειά του και ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία, όπου στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα. Είπε στην οικογένειά του ότι επρόκειτο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για ανθρωπιστική βοήθεια.

Είχε διασυνδέσεις με τον Μουσταφά αλ-Χαουσάουι, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι χρηματοδότησε τις επιθέσεις.

Αχμέντ αλ-Γκαμντί, 22 ετών, Σαουδική Αραβία

Προερχόταν από την περιοχή Αλ Μπάχα. Εγκατέλειψε νωρίς το σχολείο για να πολεμήσει εναντίον των Ρώσων στην Τσετσενία, όπου πιθανότατα στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα.

Στη συνέχεια στάλθηκε στο Αφγανιστάν για εκπαίδευση. Ήταν ιμάμης και θεωρούνταν ιδιαίτερα θρησκευόμενος. Έφτασε στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2001 με τουριστική βίζα.

Χάμζα αλ-Γκαμντί, 20 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν ένας από τους νεότερους αεροπειρατές και προερχόταν επίσης από την Αλ Μπάχα.

Όπως και ο Αχμέντ αλ-Γκαμντί, πήγε στην Τσετσενία και στη συνέχεια στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα και εκπαιδεύτηκε στο Αφγανιστάν. Έφτασε στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2001, ενώ συνέχιζε να λέει στην οικογένειά του ότι βρισκόταν στην Τσετσενία.

Μοχάντ αλ-Σεχρί, 22 ετών, Σαουδική Αραβία

Δεν είχε συγγένεια με τους αδελφούς αλ-Σεχρί, παρότι προέρχονταν από την ίδια περιοχή.

Αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του, ταξίδεψε στην Τσετσενία για να πολεμήσει τους Ρώσους. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο του Αφγανιστάν και επιλέχθηκε από στελέχη της Αλ Κάιντα για την επιχείρηση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Πτήση 77 American Airlines

Το τρίτο αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Dulles της Βιρτζίνια με προορισμό το Λος Άντζελες.

Καταλήφθηκε πάνω από το Οχάιο και συνετρίβη στο Πεντάγωνο στις 9:37 π.μ.

Πιλότος

Χάνι Χαντζούρ, 29 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν ο μόνος από τους τέσσερις πιλότους που διέθετε ήδη επαγγελματική άδεια πιλότου πριν επιλεγεί από την Αλ Κάιντα. Είχε πολύ καλή γνώση αγγλικών και είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ ήδη από το 1991 για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1996 και συνέχισε την εκπαίδευσή του ως πιλότος, αποκτώντας την άδειά του το 1999. Στα τέλη του 2000 επέστρεψε στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Καλιφόρνια, όπου συναντήθηκε με τον Ναουάφ αλ-Χάζμι.

Το 2001 μετακόμισαν στη Βιρτζίνια.

Αεροπειρατές

Ναουάφ αλ-Χάζμι, 25 ετών, Σαουδική Αραβία

Ο Ναουάφ και ο Σάλεμ αλ-Χάζμι ήταν το δεύτερο ζευγάρι αδελφών που συμμετείχε στις επιθέσεις. Ο Ναουάφ και ο Χαλίντ αλ-Μιντχάρ ήταν οι πρώτοι από τους δράστες που έφτασαν στις ΗΠΑ για την προετοιμασία των αεροπειρατειών.

Ο Ναουάφ είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της CIA. Αρχικά προοριζόταν να γίνει πιλότος, όμως δεν τα κατάφερε στην εκπαίδευσή του και παρέμεινε στην επιχείρηση ως «muscle hijacker».

Χαλίντ αλ-Μιντχάρ, 26 ετών, Σαουδική Αραβία\

Ήταν επίσης γνωστός στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Είχε πολεμήσει στη Βοσνία τη δεκαετία του 1990 και πιθανότατα στρατολογήθηκε εκεί για να ταξιδέψει στο Αφγανιστάν και να εκπαιδευτεί από την Αλ Κάιντα.

Αρχικά εκπαιδεύτηκε ως πιλότος, αλλά, όπως ο αλ-Χάζμι, δεν πληρούσε τις απαιτήσεις και ανέλαβε ρόλο αεροπειρατή.

Ματζέντ Μοκέντ, 24 ετών, Σαουδική Αραβία

Σπούδαζε νομικά όταν στρατολογήθηκε και στάλθηκε στο Αφγανιστάν για εκπαίδευση από την Αλ Κάιντα. Ήταν φίλος του Σατάμ αλ-Σουκάμι, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη πτήση.

Σάλεμ αλ-Χάζμι, 20 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν ο μικρότερος αδελφός του Ναουάφ.

Η οικογένειά του υποστήριζε ότι ως έφηβος ήταν δύσκολος χαρακτήρας και όχι ιδιαίτερα θρησκευόμενος.

Έφτασε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2001 και εγκαταστάθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ.

Πτήση 93 της United Airlines

Το τέταρτο αεροσκάφος απογειώθηκε από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Οι αεροπειρατές κατεύθυναν το αεροσκάφος προς την Ουάσινγκτον, όμως οι επιβάτες επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο. Το αεροπλάνο συνετρίβη σε αγρό κοντά στο Shanksville της Πενσυλβάνια.

Πιλότος

Ζιάντ Τζάρα, 26 ετών, Λίβανος

Ο Τζάρα ήταν ο μόνος αεροπειρατής που προερχόταν από τον Λίβανο.Μετακόμισε στο Αμβούργο τη δεκαετία του 1990, όπου γνώρισε τον Άτα και τον αλ-Σεχί.

Οι τρεις τους αποτέλεσαν τον πυρήνα του «κυττάρου του Αμβούργου» και εντάχθηκαν στην Αλ Κάιντα.

Ο Τζάρα ταξίδεψε στη Φλόριντα το 2000 για να εκπαιδευτεί ως πιλότος. Μετά την απόκτηση της άδειάς του επέστρεψε στη Γερμανία για να δει τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με αναφορές, εκεί φέρεται να αμφιταλαντεύτηκε για τη συμμετοχή του στην επίθεση. Τελικά, ο Ράμζι μπιν αλ-Σιμπ, μέλος του ίδιου πυρήνα, φέρεται να τον έπεισε να συνεχίσει. Τον αναγνώρισαν από το διαβατήριό του που βρέθηκε στο σημείο της συντριβλης.

Αεροπειρατές

Σαΐντ αλ-Γκαμντί, 21 ετών, Σαουδική Αραβία

Προερχόταν από την περιοχή Αλ Μπάχα. Εγκατέλειψε την εκπαίδευσή του για να πολεμήσει στην Τσετσενία και στη συνέχεια στάλθηκε στο Αφγανιστάν για εκπαίδευση από την Αλ Κάιντα.

Έφτασε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2001.

Αχμάντ αλ-Χαζνάουι, 20 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν επίσης από την Αλ Μπάχα. Πολέμησε στην Τσετσενία και στη συνέχεια στάλθηκε σε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν.
Έφτασε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2001 και εγκαταστάθηκε στη Φλόριντα.

Αχμέντ αλ-Ναμί, 23 ετών, Σαουδική Αραβία

Προερχόταν από τη φτωχή περιοχή Ασίρ. Είχε εκπαιδευτεί για να εκφωνεί το κάλεσμα προς προσευχή. Το 2000 έφυγε από την οικογένειά του υποστηρίζοντας ότι θα πραγματοποιούσε το προσκύνημα στη Μέκκα, όμως δεν επέστρεψε ποτέ.

Στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα και εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο στο Αφγανιστάν, όπου γνώρισε τους αδελφούς αλ-Σεχρί και τον Σαΐντ αλ-Γκαμντί.

Οσάμα Μπιν Λάντεν: Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα και πιο καταζητούμενος άνθρωπος στον κόσμο

Γεννημένος το 1957 στη Σαουδική Αραβία, ένα από τα 57 παιδιά του Μοχάμεντ Αουάντ μπιν Λάντεν, ενός κατασκευαστή κτιρίων, ο οποίος την εποχή της άνθισης του κατασκευαστικού τομέα στη χώρα απέκτησε τεράστια περιουσία.

Το 1979 ο μπιν Λάντεν εντάχθηκε στο κίνημα των Μουτζαχεντίν ή «Μαχητών του Θεού», που πολεμούσαν τους σοβιετικούς κατακτητές στο Αφγανιστάν. Το 1988 ίδρυσε την Αλ Κάιντα, με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιου ισλαμικού χαλιφάτου μέσα από ένοπλο αγώνα κατά της Δύσης.

EPA PHOTO / AFPI FILES/-/sk/mc/ca-vl/dec/lfb

Το αμερικανικό FBI χαρακτήρισε τον μπιν Λάντεν καταζητούμενο τρομοκράτη. Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνούνταν να τον παραδώσουν. Λίγο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Αφγανιστάν, αλλά ο μπιν Λάντεν διέφυγε.

Πολλοί ένοπλοι ισλαμιστές τον θεοποίησαν και με μεγάλη προθυμία κατέγραφαν τα μηνύματά του, ηχητικά και οπτικά.

Σκοτώθηκε το 2011 στη διάρκεια επιχείρησης επίλεκτων Αμερικανών κομάντο στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν. Έπεσε νεκρός με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Η στιγμή θεωρήθηκε ιστορική. Ωστόσο, η δολοφονία του δεν έθεσε τέλος στον παγκόσμιο τρόμο.

Το 2028 η δίκη του «εγκεφάλου» της 11ης Σεπτεμβρίου

Εικοσιπέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο άνθρωπος που κατηγορείται από τις ΗΠΑ ως εγκέφαλος του σχεδίου της τρομοκρατικής επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους, θα βεθεί ενώπιον στρατοδικείου.

Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο εγκέφαλος της 11ης Σεπτεμβρίου
Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο εγκέφαλος της 11ης Σεπτεμβρίου / REUTERS / Courtesy U.S.News


Ο Μοχάμεντ – ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της Αλ Κάιντα μέχρι τη σύλληψή του – κατηγορείται ότι συνέλαβε την ιδέα να εκπαιδευτούν πιλότοι ώστε να πετούν επιβατικά αεροσκάφη πάνω σε κτίρια και ότι μετέφερε το σχέδιο αυτό στον Οσάμα μπιν Λάντεν, ηγέτη της Αλ Κάιντα.

Ο Μοχάμεντ, μηχανικός που είχε σπουδάσει στις ΗΠΑ, συνελήφθη μαζί με τον αλ-Χαουσάουι στο Πακιστάν τον Μάρτιο του 2003.

Η δίκη του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ – που θεωρείται προγραμματίστηκε για τον Ιούνιο του 2028, σύμφωνα με διαταγή στρατοδίκη την οποία επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, η ημερομηνία δεν θεωρείται οριστική, καθώς παραμένουν ανεπίλυτα σημαντικά διαδικαστικά ζητήματα.

Πριν μεταφερθεί, τον Σεπτέμβριο του 2006, στη στρατιωτική φυλακή του Γουαντάναμο, πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε σε ανακρίσεις και βασανιστήρια. Παραμένει κρατούμενος στο Γουαντάναμο μέχρι σήμερα.

Το κατά πόσο η δίκη θα αρχίσει πράγματι τον Ιούνιο του 2028 παραμένει αβέβαιο.

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