11η Σεπτεμβρίου 2001: Οι 19 τρομοκράτες που σκόρπισαν τον θάνατο – Οι πιλότοι και οι «αεροπειρατές-κομάντος» του Οσάμα Μπιν Λάντεν

Πτήση 175 United Airlines

Το δεύτερο αεροσκάφος ακολούθησε παρόμοια διαδρομή, από τη Βοστώνη προς το Λος Άντζελες. Μετά την αεροπειρατεία συνετρίβη στον νότιο πύργο του World Trade Center στις 9:03 π.μ.

Πιλότος

Μαρουάν αλ-Σεχί, 23 ετών, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο αλ-Σεχί μετακόμισε στη Γερμανία το 1996. Στο τέμενος Αλ Κουντς του Αμβούργου γνώρισε τον Μοχάμεντ Άτα και τον Ζιάντ Τζάρα.

Οι τρεις τους εντάχθηκαν τελικά στο δίκτυο της Αλ Κάιντα και εκπαιδεύτηκαν στο Αφγανιστάν.

Ο αλ-Σεχί ταξίδεψε στη Φλόριντα για εκπαίδευση πιλότου και απέκτησε άδεια πιλότου τον Δεκέμβριο του 2000. Συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό των επιθέσεων και πραγματοποίησε αρκετές πτήσεις επιτήρησης. Ήταν ο νεότερος από τους τέσσερις πιλότους της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αεροπειρατές

Φάγεζ Μπανιχαμάντ, 24 ετών, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ήταν ένας από τους δύο αεροπειρατές που προέρχονταν από τα ΗΑΕ.

Έφυγε από την οικογένειά του και ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία, όπου στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα. Είπε στην οικογένειά του ότι επρόκειτο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για ανθρωπιστική βοήθεια.

Είχε διασυνδέσεις με τον Μουσταφά αλ-Χαουσάουι, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι χρηματοδότησε τις επιθέσεις.

Αχμέντ αλ-Γκαμντί, 22 ετών, Σαουδική Αραβία

Προερχόταν από την περιοχή Αλ Μπάχα. Εγκατέλειψε νωρίς το σχολείο για να πολεμήσει εναντίον των Ρώσων στην Τσετσενία, όπου πιθανότατα στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα.

Στη συνέχεια στάλθηκε στο Αφγανιστάν για εκπαίδευση. Ήταν ιμάμης και θεωρούνταν ιδιαίτερα θρησκευόμενος. Έφτασε στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2001 με τουριστική βίζα.

Χάμζα αλ-Γκαμντί, 20 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν ένας από τους νεότερους αεροπειρατές και προερχόταν επίσης από την Αλ Μπάχα.

Όπως και ο Αχμέντ αλ-Γκαμντί, πήγε στην Τσετσενία και στη συνέχεια στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα και εκπαιδεύτηκε στο Αφγανιστάν. Έφτασε στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2001, ενώ συνέχιζε να λέει στην οικογένειά του ότι βρισκόταν στην Τσετσενία.

Μοχάντ αλ-Σεχρί, 22 ετών, Σαουδική Αραβία

Δεν είχε συγγένεια με τους αδελφούς αλ-Σεχρί, παρότι προέρχονταν από την ίδια περιοχή.

Αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του, ταξίδεψε στην Τσετσενία για να πολεμήσει τους Ρώσους. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο του Αφγανιστάν και επιλέχθηκε από στελέχη της Αλ Κάιντα για την επιχείρηση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Πτήση 77 American Airlines

Το τρίτο αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Dulles της Βιρτζίνια με προορισμό το Λος Άντζελες.

Καταλήφθηκε πάνω από το Οχάιο και συνετρίβη στο Πεντάγωνο στις 9:37 π.μ.

Πιλότος

Χάνι Χαντζούρ, 29 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν ο μόνος από τους τέσσερις πιλότους που διέθετε ήδη επαγγελματική άδεια πιλότου πριν επιλεγεί από την Αλ Κάιντα. Είχε πολύ καλή γνώση αγγλικών και είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ ήδη από το 1991 για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1996 και συνέχισε την εκπαίδευσή του ως πιλότος, αποκτώντας την άδειά του το 1999. Στα τέλη του 2000 επέστρεψε στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Καλιφόρνια, όπου συναντήθηκε με τον Ναουάφ αλ-Χάζμι.

Το 2001 μετακόμισαν στη Βιρτζίνια.

Αεροπειρατές

Ναουάφ αλ-Χάζμι, 25 ετών, Σαουδική Αραβία

Ο Ναουάφ και ο Σάλεμ αλ-Χάζμι ήταν το δεύτερο ζευγάρι αδελφών που συμμετείχε στις επιθέσεις. Ο Ναουάφ και ο Χαλίντ αλ-Μιντχάρ ήταν οι πρώτοι από τους δράστες που έφτασαν στις ΗΠΑ για την προετοιμασία των αεροπειρατειών.

Ο Ναουάφ είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της CIA. Αρχικά προοριζόταν να γίνει πιλότος, όμως δεν τα κατάφερε στην εκπαίδευσή του και παρέμεινε στην επιχείρηση ως «muscle hijacker».

Χαλίντ αλ-Μιντχάρ, 26 ετών, Σαουδική Αραβία\

Ήταν επίσης γνωστός στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Είχε πολεμήσει στη Βοσνία τη δεκαετία του 1990 και πιθανότατα στρατολογήθηκε εκεί για να ταξιδέψει στο Αφγανιστάν και να εκπαιδευτεί από την Αλ Κάιντα.

Αρχικά εκπαιδεύτηκε ως πιλότος, αλλά, όπως ο αλ-Χάζμι, δεν πληρούσε τις απαιτήσεις και ανέλαβε ρόλο αεροπειρατή.

Ματζέντ Μοκέντ, 24 ετών, Σαουδική Αραβία

Σπούδαζε νομικά όταν στρατολογήθηκε και στάλθηκε στο Αφγανιστάν για εκπαίδευση από την Αλ Κάιντα. Ήταν φίλος του Σατάμ αλ-Σουκάμι, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη πτήση.

Σάλεμ αλ-Χάζμι, 20 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν ο μικρότερος αδελφός του Ναουάφ.

Η οικογένειά του υποστήριζε ότι ως έφηβος ήταν δύσκολος χαρακτήρας και όχι ιδιαίτερα θρησκευόμενος.

Έφτασε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2001 και εγκαταστάθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ.

Πτήση 93 της United Airlines

Το τέταρτο αεροσκάφος απογειώθηκε από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Οι αεροπειρατές κατεύθυναν το αεροσκάφος προς την Ουάσινγκτον, όμως οι επιβάτες επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο. Το αεροπλάνο συνετρίβη σε αγρό κοντά στο Shanksville της Πενσυλβάνια.

Πιλότος

Ζιάντ Τζάρα, 26 ετών, Λίβανος

Ο Τζάρα ήταν ο μόνος αεροπειρατής που προερχόταν από τον Λίβανο.Μετακόμισε στο Αμβούργο τη δεκαετία του 1990, όπου γνώρισε τον Άτα και τον αλ-Σεχί.

Οι τρεις τους αποτέλεσαν τον πυρήνα του «κυττάρου του Αμβούργου» και εντάχθηκαν στην Αλ Κάιντα.

Ο Τζάρα ταξίδεψε στη Φλόριντα το 2000 για να εκπαιδευτεί ως πιλότος. Μετά την απόκτηση της άδειάς του επέστρεψε στη Γερμανία για να δει τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με αναφορές, εκεί φέρεται να αμφιταλαντεύτηκε για τη συμμετοχή του στην επίθεση. Τελικά, ο Ράμζι μπιν αλ-Σιμπ, μέλος του ίδιου πυρήνα, φέρεται να τον έπεισε να συνεχίσει. Τον αναγνώρισαν από το διαβατήριό του που βρέθηκε στο σημείο της συντριβλης.

Αεροπειρατές

Σαΐντ αλ-Γκαμντί, 21 ετών, Σαουδική Αραβία

Προερχόταν από την περιοχή Αλ Μπάχα. Εγκατέλειψε την εκπαίδευσή του για να πολεμήσει στην Τσετσενία και στη συνέχεια στάλθηκε στο Αφγανιστάν για εκπαίδευση από την Αλ Κάιντα.

Έφτασε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2001.

Αχμάντ αλ-Χαζνάουι, 20 ετών, Σαουδική Αραβία

Ήταν επίσης από την Αλ Μπάχα. Πολέμησε στην Τσετσενία και στη συνέχεια στάλθηκε σε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν.

Έφτασε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2001 και εγκαταστάθηκε στη Φλόριντα.

Αχμέντ αλ-Ναμί, 23 ετών, Σαουδική Αραβία

Προερχόταν από τη φτωχή περιοχή Ασίρ. Είχε εκπαιδευτεί για να εκφωνεί το κάλεσμα προς προσευχή. Το 2000 έφυγε από την οικογένειά του υποστηρίζοντας ότι θα πραγματοποιούσε το προσκύνημα στη Μέκκα, όμως δεν επέστρεψε ποτέ.

Στρατολογήθηκε από την Αλ Κάιντα και εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο στο Αφγανιστάν, όπου γνώρισε τους αδελφούς αλ-Σεχρί και τον Σαΐντ αλ-Γκαμντί.

Οσάμα Μπιν Λάντεν: Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα και πιο καταζητούμενος άνθρωπος στον κόσμο

Γεννημένος το 1957 στη Σαουδική Αραβία, ένα από τα 57 παιδιά του Μοχάμεντ Αουάντ μπιν Λάντεν, ενός κατασκευαστή κτιρίων, ο οποίος την εποχή της άνθισης του κατασκευαστικού τομέα στη χώρα απέκτησε τεράστια περιουσία.

Το 1979 ο μπιν Λάντεν εντάχθηκε στο κίνημα των Μουτζαχεντίν ή «Μαχητών του Θεού», που πολεμούσαν τους σοβιετικούς κατακτητές στο Αφγανιστάν. Το 1988 ίδρυσε την Αλ Κάιντα, με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιου ισλαμικού χαλιφάτου μέσα από ένοπλο αγώνα κατά της Δύσης.