11η Σεπτεμβρίου 2001, 25 χρόνια μετά: «Η Αμερική δέχεται επίθεση» – Οι συγκλονιστικές εικόνες και το μακάβριο timeline

Ένα πρωί σαν σήμερα στις ΗΠΑ και με το ημερολόγιο να γράφει 11 Σεπτεμβρίου 2001, η παγκόσμια Ιστορία θα άλλαζε, ύστερα από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ Κάιντα στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης και στο αμερικανικό Πεντάγωνο που στοίχισαν τη ζωή σε 2.977 ανθρώπους – οι 343 ήταν πυροσβέστες. Όλα συνέβησαν σε μια από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις του κόσμου, ένα συνηθισμένο πρωινό εργάσιμης ημέρας. Ο πλανήτης πάγωσε.

Δύο αεροσκάφη, τα οποία είχαν καταλάβει ισλαμιστές τρομοκράτες της Αλ Κάιντα, συνετρίβησαν πάνω στους δύο Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Η πτήση 11 της American Airlines χτύπησε τον Βόρειο Πύργο στις 8:46 π.μ., συντρίβοντας στους ορόφους 93 έως 99. Μόλις 17 λεπτά αργότερα, η πτήση 175 της United Airlines προσέκρουσε στον Νότιο Πύργο, χτυπώντας τους ορόφους 77 έως 85. Ένα τρίτο αεροσκάφος έπεσε πάνω στο Πεντάγωνο, στην Ουάσινγκτον κι ένα τέταρτο, εκτιμάται ότι είχε στόχο τον Λευκό Οίκο ή το Καπιτώλιο. Οι επιβάτες, έχοντας αντιληφθεί τι είχε συμβεί στα άλλα αεροσκάφη και προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο. Το αεροπλάνο συνετρίβη τελικά σε ένα χωράφι κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια.

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Η χρονική απόσταση μεταξύ των διαφορετικών επιθέσεων επέτρεψε στις τηλεοπτικές κάμερες να καταγράψουν μεγάλο μέρος των γεγονότων ακριβώς τη στιγμή που συνέβαιναν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο είδαν live το δεύτερο αεροπλάνο να «σκίζει» τον Νότιο Πύργο.

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν οι φονικότερες που είχαν σημειωθεί σε αμερικανικό έδαφος μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, περίπου 60 χρόνια νωρίτερα. Ένα από τα πιο αποτρόπαια τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας μόλις είχε συμβεί. Η τρομοκρατία μόλις άλλαζε τον κόσμο, τουλάχιστον όπως τον ξέραμε μέχρι τότε.

Το χρονικό της 11ης Σεπτεμβρίου

05:45 – Οι δύο αεροπειρατές

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Ο Μοχάμεντ Άτα και ο Αμπντούλ Αζίζ αλ-Ομάρι, δύο από τους αεροπειρατές, περνούν από τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στο Μέιν. Επιβιβάζονται σε πτήση με προορισμό τη Βοστώνη και από εκεί επιβιβάζονται στην πτήση 11 της American Airlines.

07:59 – Η πτήση 11 απογειώνεται

Η πτήση 11 της American Airlines απογειώνεται από τη Βοστώνη με προορισμό το Λος Άντζελες. Στο αεροπλάνο βρίσκονται 76 επιβάτες, 11 μέλη πληρώματος και πέντε αεροπειρατές.

08:15 – Απογειώνεται η πτήση 175

Το αεροπλάνο της πτήσης 175 απογειώνεται από τη Βοστώνη με προορισμό επίσης το Λος Άντζελες. Στο αεροπλάνο βρίσκονται 51 επιβάτες, εννέα μέλη πληρώματος και πέντε αεροπειρατές.

08:19 – Το πρώτο σήμα κινδύνου

Η αεροσυνοδός της πτήσης 11 Μπέτι Αν Ονγκ ενημερώνει το έδαφος ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπειρατεία και ότι δεν υπάρχει πλέον επικοινωνία με το πιλοτήριο.

08:20 – Απογειώνεται η πτήση 77

Η πτήση 77 της American Airlines απογειώνεται από το αεροδρόμιο Ντάλες, έξω από την Ουάσινγκτον, με προορισμό το Λος Άντζελες. Στο αεροσκάφος βρίσκονται 53 επιβάτες, έξι μέλη πληρώματος και πέντε αεροπειρατές.

08:24 – Το λάθος του Μοχάμεντ Άτα

Ο Μοχάμεντ Άτα, ένας από τους αεροπειρατές της πτήσης 11, μεταδίδει κατά λάθος μήνυμα προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη Βοστώνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σκόπευε να χρησιμοποιήσει το κουμπί επικοινωνίας με τους επιβάτες, αλλά το μήνυμα μεταδόθηκε στους ελεγκτές.

08:37 – Ενημερώνεται η Πολεμική Αεροπορία

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Βοστώνης ενημερώνουν τον βορειοανατολικό τομέα αεράμυνας των ΗΠΑ, ο οποίος κινητοποιεί την Εθνοφρουρά για την παρακολούθηση του αεροσκάφους.

08:42 – Απογειώνεται η πτήση 93

Η πτήση 93 της United Airlines απογειώνεται από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, με καθυστέρηση.

Προορισμός της είναι το Σαν Φρανσίσκο. Στο αεροσκάφος βρίσκονται 33 επιβάτες, επτά μέλη πληρώματος και τέσσερις αεροπειρατές.

08:46 – Το πρώτο χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους

Η πτήση 11 συντρίβεται στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος σκοτώνονται, ενώ εκατοντάδες εργαζόμενοι του κτιρίου παγιδεύονται στους υψηλότερους ορόφους.