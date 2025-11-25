Axios: Ο Τραμπ είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Μαδούρο

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προς τους συνεργάτες του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες Δευτέρα, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε.

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή» χωρίς να ορίσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πρόκειται για ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε την ημέρα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ την Βενεζουέλα ηγέτη τον Μαδούρο κλιμακώνοντας με αυτό τον τρόπο την πίεση στο Καράκας.