Κόσμος

Axios: Ο Τραμπ είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Μαδούρο

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Evelyn Hockstein

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προς τους συνεργάτες του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες Δευτέρα, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε.

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή» χωρίς να ορίσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πρόκειται για ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε την ημέρα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ την Βενεζουέλα ηγέτη τον Μαδούρο κλιμακώνοντας με αυτό τον τρόπο την πίεση στο Καράκας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
209
192
189
120
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Politico: Το σκληρό δίλημμα του Ζελένσκι, θα δεχτεί τη συμφωνία Τραμπ ή θα βασιστεί σε «αναξιόπιστους» εταίρους
Πρόκειται για τους ίδιους εταίρους, κατά το Politico, που μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν θα στείλουν τα στρατεύματά τους ή τα όπλα που θέλει ο Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
«Τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσω με τον Τραμπ» λέει ο Ζελένσκι στις πρώτες δηλώσεις του μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη - «Δύσκολο να καταλήξουμε»
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου πάντως, δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα
REUTERS
Financial Times: ΗΠΑ και Ουκρανία έφτιαξαν νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων – «Θετικό και πλήρως αναθεωρημένο»
Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να συμφωνήσει σε μία πρόταση 28 σημείων που είχε εκπονηθεί από αξιωματούχους της Ουάσινγκτον και της Μόσχας
Οχήματα καίγονται κοντά σε πολυκατοικία που χτυπήθηκε από ρωσικό drone στο Χάρκοβο της Ουκρανίας
Newsit logo
Newsit logo