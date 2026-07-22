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Σικελία: «Σαρώνουν» το νησί οι πυρκαγιές – 100 κάτοικοι και 22 ασθενείς κλινικής απομακρύνθηκαν

Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο
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Φωτιά στη Σικελία
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Μάχη με τις φλόγες δίνουν Ιταλοί πυροσβέστες με τις δασικές πυρκαγιές και πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Σικελία (νότια), όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, και ριπές ζεστού αέρα τις αναζωπυρώνουν.

Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο της Σικελίας, όπου μια πυρκαγιά μαίνεται εδώ και ημέρες παρά την ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αρχές, αναφέρουν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.

Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.

Η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.

Η τοπική εφημερίδα Giornale di Sicilia έκανε σήμερα λόγο για θερμοκρασίες άνω των 45 βαθμών Κελσίου σε πολλές κοινότητες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της νήσου.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ξηρασίες στη Σικελία, όπου το 70% των εδαφών της θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο απερήμωσης.

Τον Αύγουστο του 2021, ο υδράργυρος είχε φθάσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου στη νήσο, κοντά στις Συρακούσες, ένα ρεκόρ για την Ευρώπη.

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