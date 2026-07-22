Σικελία: «Σαρώνουν» το νησί οι πυρκαγιές – 100 κάτοικοι και 22 ασθενείς κλινικής απομακρύνθηκαν

Μάχη με τις φλόγες δίνουν Ιταλοί πυροσβέστες με τις δασικές πυρκαγιές και πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Σικελία (νότια), όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, και ριπές ζεστού αέρα τις αναζωπυρώνουν.

Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο της Σικελίας, όπου μια πυρκαγιά μαίνεται εδώ και ημέρες παρά την ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αρχές, αναφέρουν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.

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Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.

Sicilia nella morsa del caldo estremo: a Palermo la temperatura è rimasta vicina ai 40°C anche durante la notte, mentre vento e siccità alimentano vasti incendi tra Palermo, Messinese, Agrigentino e Calabria.#meteoeradar #caldo #siccità #incendi pic.twitter.com/K0EvBFtnJX — Meteo & Radar (@meteoeradar) July 22, 2026

Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.

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A wildfire destroyed olive groves at a farm in Italy’s Sicily, a farmer said, wiping out this year’s crop and damaging trees needed for future harvests pic.twitter.com/dVrVrOZXtV — Reuters (@Reuters) July 22, 2026

Η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.

Η τοπική εφημερίδα Giornale di Sicilia έκανε σήμερα λόγο για θερμοκρασίες άνω των 45 βαθμών Κελσίου σε πολλές κοινότητες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της νήσου.

Les pompiers italiens font face ce mercredi à de nombreux feux de forêts en Sicile. Le mercure atteint localement 40°C et des rafales de vent favorisent la propagation de ces incendies. pic.twitter.com/NgPb5Cx0yY — Le Figaro (@Le_Figaro) July 22, 2026

#Internacionales | #Italia: Extensos incendios forestales golpean severamente a los municipios sicilianos de Bivona, Sciacca y Sambuca. pic.twitter.com/AI5MxXuRq9 — Porttada (@porttada) July 22, 2026

İtalya’nın Sicilya Adası’nda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı, birçok ev tahliye edildi.



Yangında su arıtma tesisi zarar gördü, en az 21 beldeye su verilemedi. pic.twitter.com/5xGOYFq0oS — TRT HABER (@trthaber) July 20, 2026

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ξηρασίες στη Σικελία, όπου το 70% των εδαφών της θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο απερήμωσης.

Τον Αύγουστο του 2021, ο υδράργυρος είχε φθάσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου στη νήσο, κοντά στις Συρακούσες, ένα ρεκόρ για την Ευρώπη.