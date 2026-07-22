Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13: Το νέο βίντεο και το «ευχαριστώ» από το παλάτι στις ευχές για τα γενέθλιά του

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητα του νεαρού πρίγκιπα Τζορτζ, με αφορμή τα 13α γενέθλιά του.

Η Βρετανία γιορτάζει τα 13α γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ και η βασιλική οικογένεια, επέλεξε να τα τιμήσει με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο. Το Παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα ένα τρυφερό βίντεο διάρκειας μόλις 18 δευτερολέπτων, το οποίο δείχνει τον νεαρό πρίγκιπα να απολαμβάνει ανέμελες στιγμές μακριά από τα επίσημα καθήκοντα.

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Στο βίντεο, που τραβήχτηκε στην Κορνουάλη κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών, ο Τζορτζ φαίνεται να παίζει κρίκετ, να σκαρφαλώνει στα βράχια της παραλίας και να περνά όμορφες στιγμές με τα δύο σκυλιά της βασιλικής οικογένειας, την Όρλα και τον Ότο. Για λίγα δευτερόλεπτα κάνει την εμφάνισή του και ο μικρότερος αδελφός του, ο πρίγκιπας Λούις.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, το μήνυμα ήταν λιτό αλλά γεμάτο ζεστασιά: «Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές που στείλατε σήμερα στον Τζορτζ για τα γενέθλιά του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

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Η ανάρτηση με το πορτρέτο του πρίγκιπα

Την ίδια ημέρα δημοσιεύτηκε και ένα νέο επίσημο πορτρέτο του νεαρού πρίγκιπα, συνοδευόμενο από τη φράση: «Χρόνια πολλά για τα 13α γενέθλια, Τζορτζ!»

Η νέα φωτογραφία τραβήχτηκε στο Ανάκτορο του Κένσινγκτον από τον γνωστό φωτογράφο Ματ Πορτέους, λίγο μετά την παρέλαση Trooping the Colour.

Ο Τζορτζ ποζάρει χαμογελαστός και ντυμένος με κοστούμι, δείχνοντας πως αφήνει σιγά-σιγά πίσω του τα παιδικά χρόνια και μπαίνει σε μια νέα περίοδο της ζωής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Από τον Σεπτέμβριο, ο νεαρός πρίγκιπας θα ξεκινήσει τη φοίτησή του στο ιστορικό οικοτροφείο του Ίτον, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά από το 2019 που θα πηγαίνει σχολείο χωρίς τη συντροφιά της πριγκίπισσας Σάρλοτ ή του πρίγκιπα Λούις.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνεχίζουν παράλληλα να προετοιμάζουν με προσοχή τον πρωτότοκο γιο τους για τον μελλοντικό του ρόλο. Κάθε χρόνο αυξάνουν σταδιακά τις δημόσιες εμφανίσεις του, χωρίς όμως να του στερούν όσο γίνεται μια φυσιολογική παιδική ηλικία.

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του ήταν στο τουρνουά του Γουίμπλεντον, όπου είχε τραβήξει τα βλέμματα φορώντας γυαλιά ηλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν αναμένεται να εμφανιστεί ξανά δημόσια μέχρι να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, με το γλυκό αυτό βίντεο να αποτελεί το πιο όμορφο «δώρο» για τα 13α γενέθλιά του.