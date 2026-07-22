Κόσμος

Περού: Πέντε παιδιά ανάμεσα στους δέκα νεκρούς από φωτιά που ξέσπασε σε δύο σπίτια στη Λίμα

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, ενώ τοπικά μέσα εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού
Φωτιά στο Περού
Στιγμιότυπο από την επιχείρηση κατάσβεσης (Πηγή φωτογραφίας: X)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (22.07.2026) στο Περού, όπου φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικογενειακή κατοικία στη Λίμα κόστισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε ανήλικα παιδιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:00 τοπική ώρα στη συνοικία Λα Βικτόρια του Περού και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο κατοικίες.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της περουβιανής αστυνομίας, Οσκαρ Αριόλα, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται εννέα μέλη της οικογένειας Βίλτσες, καθώς και ακόμη ένα άτομο, για το οποίο δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Πέντε από τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 3, 6, 6, 8 και 15 ετών.

 

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ ιατροδικαστές και ειδικοί πραγματογνώμονες εξετάζουν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σημείο.

 

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή δρα κύκλωμα εκβιαστών, το οποίο φέρεται να είχε απειλήσει επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών που λειτουργεί στη γειτονιά.

Οι περουβιανές αρχές, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
104
101
90
77
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Axios: Συνομιλίες του επικεφαλής της Μοσάντ με την CIA στην Ουάσιγκτον – Για «πίεση στον Τραμπ» να βομβαρδίσει το Pickaxe Mountain, κάνουν λόγο ισραηλινά ΜΜΕ
Ο Ρόμαν Γκόφμαν συναντήθηκε με τον διευθυντή της CIA και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, πριν από την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων
Ρόμαν Γκόφμαν
Newsit logo
Newsit logo