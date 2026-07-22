Περού: Πέντε παιδιά ανάμεσα στους δέκα νεκρούς από φωτιά που ξέσπασε σε δύο σπίτια στη Λίμα

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (22.07.2026) στο Περού, όπου φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικογενειακή κατοικία στη Λίμα κόστισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε ανήλικα παιδιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:00 τοπική ώρα στη συνοικία Λα Βικτόρια του Περού και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο κατοικίες.

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Σύμφωνα με τον αρχηγό της περουβιανής αστυνομίας, Οσκαρ Αριόλα, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται εννέα μέλη της οικογένειας Βίλτσες, καθώς και ακόμη ένα άτομο, για το οποίο δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Πέντε από τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 3, 6, 6, 8 και 15 ετών.

#DePlaneta | 10 personas (entre ellos menores de edad) perdieron la vida esta madrugada a causa de un incendio urbano en cuadra 4 de calle Pisagua, en Lima, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de #Perú (@COENPeru).



Video de @peru21noticias pic.twitter.com/l2vch0RqpT — Diario El Salvador (@elsalvador) July 22, 2026

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Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ ιατροδικαστές και ειδικοί πραγματογνώμονες εξετάζουν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Tragedia en La Victoria. Un devastador incendio cobró la vida de diez integrantes de una misma familia, entre ellos cinco menores de edad. Mientras las autoridades investigan las causas del siniestro y no se descarta , el país se une al dolor de sus seres queridos.



Vecinos… pic.twitter.com/n7Llrqzztm — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2026

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή δρα κύκλωμα εκβιαστών, το οποίο φέρεται να είχε απειλήσει επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών που λειτουργεί στη γειτονιά.

Οι περουβιανές αρχές, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.