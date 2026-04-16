Ayla Kara: Λιποθύμησε στην κηδεία ο σύζυγος της καθηγήτριας που σκοτώθηκε στο μακελειό στην Τουρκία – Σπαρακτικές στιγμές

Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της 56χρονης καθηγήτριας μαθηματικών Ayla Kara, η οποία έπεσε νεκρή μαζί με 8 μαθητές της κατά τη διάρκεια του μακελειού στο γυμνάσιο στο Καχραμανμαράς, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η Ayla Kara, που σκοτώθηκε στην επίθεση, κηδεύτηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός στάθηκε ασπίδα για να προστατεύσει τους μαθητές της. Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο σύζυγός της, Ραμαζάν Καρά, κατέρρευσε μπροστά στο φέρετρο, μην αντέχοντας τον πόνο, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από διασώστες.

Η καθηγήτρια μαθηματικών έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο γυμνάσιο.

Kahramanmaraş’ta öğrencilerine siper olan ve hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın eşi:



“Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah’ım şehitlik mertebesine ulaştırsın.” pic.twitter.com/5244huC2RV — Pusholder (@pusholder) April 16, 2026

Η σορός της μεταφέρθηκε από το νεκροτομείο στη συνοικία Τεκίρ, όπου συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν. Οι στιγμές ήταν σπαρακτικές.

Ο σύζυγός της και οι γιοι τους, Φουρκάν και Ερτουγρούλ, στάθηκαν δίπλα στο φέρετρο συντετριμμένοι.

Η Ayla Kara, μητέρα τριών παιδιών, έφερε τρία τραύματα από σφαίρες.