Ayla Kara: Λιποθύμησε στην κηδεία ο σύζυγος της καθηγήτριας που σκοτώθηκε στο μακελειό στην Τουρκία – Σπαρακτικές στιγμές

Ο Ραμαζάν Καρά κατέρρευσε μπροστά στο φέρετρο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από διασώστες - Μητέρα τριών παιδιών η 56χρονη εκπαιδευτικός, έφερε τρία τραύματα από σφαίρες
Συντετριμμένος ο σύζυγος της καθηγήτριας Ayla Kara
Συντετριμμένος ο σύζυγος της καθηγήτριας Ayla Kara

Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της 56χρονης καθηγήτριας μαθηματικών Ayla Kara, η οποία έπεσε νεκρή μαζί με 8 μαθητές της κατά τη διάρκεια του μακελειού στο γυμνάσιο στο Καχραμανμαράς, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η Ayla Kara, που σκοτώθηκε στην επίθεση, κηδεύτηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός στάθηκε ασπίδα για να προστατεύσει τους μαθητές της. Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο σύζυγός της, Ραμαζάν Καρά, κατέρρευσε μπροστά στο φέρετρο, μην αντέχοντας τον πόνο, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από διασώστες.

Η καθηγήτρια μαθηματικών έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο γυμνάσιο.

Η σορός της μεταφέρθηκε από το νεκροτομείο στη συνοικία Τεκίρ, όπου συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν. Οι στιγμές ήταν σπαρακτικές.

Συγγενείς κουβαλούν το φέρετρο της εκπαιδευτικού Ayla Kara που έγινε ασπίδα για τους μαθητές της
Συγγενείς κουβαλούν το φέρετρο της εκπαιδευτικού Ayla Kara που έγινε ασπίδα για τους μαθητές της / REUTERS / Ensar Ozdemir

Ο σύζυγός της και οι γιοι τους, Φουρκάν και Ερτουγρούλ, στάθηκαν δίπλα στο φέρετρο συντετριμμένοι. 

Η Ayla Kara, μητέρα τριών παιδιών, έφερε τρία τραύματα από σφαίρες.

Κόσμος
