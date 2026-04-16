Τουρκία: Η καθηγήτρια προστάτευσε με το σώμα της τους μαθητές της στο μακελειό στο Καχραμανμαράς και σκοτώθηκε

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των 9 νεκρών
Συγγενείς κουβαλούν το φέρετρο της εκπαιδευτικού Ayla Kara που έγινε ασπίδα για τους μαθητές της / REUTERS / Ensar Ozdemir

Η 56χρονη εκπαιδευτικός Ayla Kara έβαλε το σώμα της για να σώσει τους μαθητές της κατά τη διάρκεια του μακελειού στο γυμνάσιο στη νοτιοανατολική Τουρκία, στο Καχραμανμαράς, που στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους – 1 ενήλικα και 8 παιδιά – και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 12. Η ίδια έπεσε νεκρή στην προσπάθειά της.

Μία καθηγήτρια μαθηματικών – και 8 μαθητές είναι ο τραγικός απολογισμός του μακελειού στο γυμνάσιο στην Τουρκία, όταν ο 14χρονος μαθητής του σχολείου Αράς Μερσινλί, μπήκε στο σχολείο με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες και άνοιξε αδιακρίτως πυρ σε δύο αίθουσες.

Ο ανήλικος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ οι γονείς του τέθηκαν υπό κράτηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είχε στην κατοχή του πέντε πιστόλια και επτά γεμιστήρες, χρησιμοποιώντας όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, πρώην αστυνομικό.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα της εκπαιδευτικού και των οκτώ μαθητών που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση είναι τα εξής: Η εκπαιδευτικός Ayla Kara (56 ετών) και οι μαθητές Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11 ετών), Bayram Nabi Şişik (10 ετών), Belinay Nur Poyraz (10 ετών), Adnan Göktürk Yeşil (11 ετών) και Kerem Erdem Güngör.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Ayla Kara, προσπάθησε να καλύψει με το σώμα της τους μαθητές της τη στιγμή που ο 14χρονος μακελάρης – μαθητής άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο. Η ίδια τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά της να τους προστατεύσει.

Το χρονικό

Το μακελειό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, όταν ο 14χρονος μαθητής μπήκε στο σχολείο οπλισμένος με πολλαπλά πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας, προκαλώντας πανικό και αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνολικά εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν. Έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, απομακρύνοντας τους τραυματίες προς κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να είχε συζητήσει την εικόνα με τον Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης
Η κατάθεση του πατέρα του 14χρονου δράστη του μακελειού στην Τουρκία: «Δικά μου τα όπλα, τα πήρε από το σπίτι» - Λίγες ημέρες πριν τον πήγε σε σκοπευτήριο της Αστυνομίας
Ο Ουγκούρ Μερσινλί περιγράφει τον γιο του ως ιδιαίτερα έξυπνο αλλά εσωστρεφή και απομονωμένο, σημειώνοντας ότι περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και σε βιντεοπαιχνίδια - Έβλεπε ψυχολόγο
