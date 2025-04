Αυστραλία: Έξι νεκροί από γιγαντιαία κύματα ύψους 4 μέτρων – Άλλα δυο άτομα αγνοούνται

Σαρωτικά κύματα που αγγίζουν και τα 4 μέτρα, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων στην Αυστραλία.

Ένας ψαράς, που ψάρευε από βράχους, έχασε σήμερα (20.04.2025) τη ζωή του κοντά στο Σίδνεϊ όταν παρασύρθηκε από κύμα, αυξάνοντας σε έξι των αριθμό των θανάτων από πνιγμό που σημειώθηκαν το σαββατοκύριακο του Πάσχα στην Αυστραλία, την ανατολική ακτή της οποίας πλήττουν γιγάντια κύματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να διασώσουν δύο ανθρώπους που παρασύρθηκαν ενώ ψάρευαν στην παραλία του Γουαταμόλα, όμως ο ένας υπέκυψε, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (νοτιοανατολική Αυστραλία). Ο δεύτερος ψαράς, ένα 14χρονο αγόρι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Χθες, Σάββατο, κύματα, που σε μερικά σημεία έφθαναν τα 3,5 μέτρα, παρέσυραν έναν άλλο ψαρά στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Τρεις άνθρωποι είχαν ήδη πνιγεί την Παρασκευή στη Νέα Νότια Ουαλία, ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της κοντά στη Μελβούρνη (νοτιοανατολική Αυστραλία).

Large waves this Friday at Avoca beach NSW Australia pic.twitter.com/TzSFMRcvjy

Από την Παρασκευή αγνοείται εξάλλου η τύχη δύο ανθρώπων στη θάλασσα, ο ένας ανοικτά του Σίδνεϊ και ο άλλος ανοικτά της Μελβούρνης, και συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεσή τους.

Powerful waves and rough seas have turned deadly across Australia. pic.twitter.com/QxsGXdPcvd