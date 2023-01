Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να ανασυρθούν νεκροί, ενώ τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της Αυστραλίας.

Το τρομακτικό ατύχημα με τα δύο ελικόπτερα σημειώθηκε στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Γκάρι Γουόρελ, και συγκεκριμένα κοντά στο τουριστικό πάρκο αναψυχής Sea World στην περιοχή του Gold Coast.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής το ένα ελικόπτερο προσγειωνόταν και το άλλο απογειωνόταν όταν ήρθαν σε επαφή με αποτέλεσμα το ένα να προσκρούσει στο έδαφος και το δεύτερο να καταφέρει να προσγειωθεί.

Όπως ανακοίνωσε ο Γουόρελ οι νεκροί και οι τραυματίες επέβαιναν όλοι στο ίδιο ελικόπτερο.

A major emergency is unfolding at the Gold Coast #Broadwater near Sea World, after two helicopters collided. It's believed four people have died.#SeaWorld #GoldCoast #Queensland #Australia #HelicopterCrash pic.twitter.com/OkZlBzxhYC