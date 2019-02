Οι στρατιώτες βγήκαν με αμφίβια οχήματα για να διασώσουν κατοίκους με φακούς στα χέρια που είχαν βρει καταφύγιο στις οροφές των σπιτιών τους, καθώς τμήματα της Πολιτείας Κουίνσλαντ μοιάζουν σαν να τα χτύπησε κατακλυσμός. Ο τροπικός βορράς της αχανούς νήσου-ηπείρου είναι μάλλον συνηθισμένος στις βροχές των μουσώνων αυτή την περίοδο του χρόνου. Αλλά οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήταν πολύ ανώτερες του μέσου όρου, ειδικά στην παραθαλάσσια πόλη Τάουνσβιλ.

Οι αρχές αναγκάστηκαν την Κυριακή να ανοίξουν τους υδατοφράκτες, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες νερού, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την κατάσταση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Townsville Bulletin, πολλοί είδαν κροκόδειλους σε πλημμυρισμένους δρόμους.

The crocodiles are seeking revenge for being kicked out of pubs in northern Australia.

Seriously, good luck #Townsville. Stay safe. & remember…. never smile at a crocodile.#townsvillefloods2019 #straya #qld #queensland pic.twitter.com/Xl5EmqksNJ

— Gavin Ingham (@Gavin_Ingham) February 4, 2019