Ρούμπιο: Ο νόμος βάζει «φρένο» στην Τουρκία για το πρόγραμμα των F-35

Ξεκάθαρο μήνυμα για το θέμα των F-35 και της Τουρκίας έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, κλήθηκε να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις του Tom Barrack, οι οποίες άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 Lightning II.

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Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Δημοκρατικής βουλευτή Ντίνα Τάιτους, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 Triumf, γεγονός που ενεργοποιεί συγκεκριμένους περιορισμούς που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

«Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την επιλογή, διότι το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται τόσο στον αμερικανικό αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) όσο και στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος CAATSA.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έρχεται να επιβεβαιώσει ότι, όσο η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της το ρωσικό σύστημα S-400, η επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτούνται νομοθετικές αλλαγές ή διαφορετική διαχείριση του ζητήματος από την τουρκική πλευρά.

Το θέμα των F-35 εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας, μετά την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών πυραύλων S-400.