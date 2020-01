Πλέον ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει μέγεθος του όλεθρου και προκαλεί σοκ, είναι πως οι καπνοί από τις γιγαντιαίες πυρκαγιές στην Αυστραλία αφού διένυσαν πάνω από 12.000 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό, βρίσκονται πλέον πάνω από τη Χιλή και την Αργεντινή!

Στην αρχή της ημέρας, φαινόταν σαν «ο ήλιος να έχει πιο κόκκινο (χρωματικό) τόνο», λόγω «του νέφους καπνού που προέρχεται από τις πυρκαγιές» στην Αυστραλία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατρίσιο Ούρα, ανώτερο στέλεχος του μετεωρολογικού ινστιτούτου της Χιλής.

Το νέφος καπνού βρίσκεται σε υψόμετρο 6.000 μέτρων και δεν αναμένεται κάποιο μετεωρολογικό φαινόμενο να το κάνει να χάσει ύψος και να πλησιάσει την επιφάνεια της Γης, σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (SMN) της Αργεντινής έδωσε στη δημοσιότητα δορυφορικές φωτογραφίες που εικονίζουν το νέος καπνού που «μεταφέρεται από μετωπικά συστήματα που κινούνται από δυσμάς προς ανατολάς».

Πάντως η SMN δεν αναμένει «καμία αληθινά σημαντική» συνέπεια από το νέφος καπνών αυτό, πέραν του ότι «ο ήλιος θα είναι λίγο πιο κοκκινωπός».

AUSTRALIA IS BURNING!

AUSTRALIA IS BURNING!

AUSTRALIA IS BURNING!

AUSTRALIA IS BURNING!

AUSTRALIA IS BURNING!

AUSTRALIA IS BURNING!

AUSTRALIA IS BURNING!

Time to dump fossil fuels and #ActOnClimate.#AustraliaBurning #AustraliaFires #ClimateAction #go100re @GretaThunberg pic.twitter.com/cHjQkjbEAF

— Mike Hudema (@MikeHudema) 5 Ιανουαρίου 2020